Когда класть маслины и лимон: рецепт идеальной солянки

Солянка готовиться с разнообразным мясом, но ломтик лимона и маслины придают ей завершенный вкус.

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Солянка с маслинами, с оливками или с лимоном — это классика. Но откуда взялась эта традиция и почему маслины с лимоном стали обязательным ингредиентом. Фокус выяснил истоки этой кулинарной традиции.

Изначально солянка больше напоминала польский бигос и была вторым блюдом. Ее готовили из квашеной капусты, соленых огурцов, мяса, птицы, рыбы, грибов и других ингредиентов. И именно кислый вкус был целью. Когда солянка стала супом, эта традиция сохранилась. Только теперь его добиваются за счет маринованных огурцов, лимона и оливок.

При желании в солянку можно добавить и оливки и маслины, но повара советуют использовать для мясных солянок маслины, а для рыбных оливки.

Обычно оливки и маслины закладывают в кастрюлю с солянкой в самом конце приготовления. Лимон в кожуре кладут в тарелку с налитым супом. Если лимон очищен от кожуры, его можно добавить в солянку еще в кастрюле.

Мясная солянка

Ингредиенты:

2 морковки;

2 луковицы;

3 л питьевой воды;

500 г сырой говядины с жирком и косточкой;

3 ст. л. томатной пасты;

3–5 соленых огурцов;

по 10–12 оливок и маслин, без косточек;

100 мл огуречного рассола;

по 200 г разных копченостей;

растительное масло;

1 лимон для подачи, соль.

Одну морковку и одну луковицу разрежьте вдоль пополам и обжарьте на сухой сковороде до черных подпалин.

В холодную воду положите подготовленные овощи, на них мясо целым куском. Доведите до кипения, тщательно снимая пену. Варите на самом слабом огне 3 часа.

Оставшуюся морковку и лук нарежьте соломкой, пассеруйте в сковороде с растительным маслом. Добавьте томатную пасту, продолжайте прогревать еще несколько минут. Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы, оливки и маслины. Влейте рассол и тушите 5 минут.

Мясо и обжаренные овощи выньте из бульона. Овощи выбросьте, они больше не нужны, так как отдали свой аромат. Добавьте в солянку содержимое сковороды, мелко нарезанные мясные копчености и вареное мясо. Варите на слабом огне 10 минут, посолив при необходимости. И подавайте, добавив ломтики лимона в тарелки.

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