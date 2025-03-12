Король страв закарпатської кухні: рецепт справжнього бограча

Бограч – це смачний і ароматний угорський суп, який став дуже популярним у Закарпатській області.

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Бограч готують і на звичайній плиті, але класичний рецепт – це бограч у казанку. Адже сама назва цієї страви говорить сама за себе: з угорської слово bogrács перекладається як "казанок". Тому справжній бограч готується на відкритому вогні у великому казані. Рецептом поділились на сайті Myastoriya.

В VI-XVI століттях бограч готували без картоплі, і з того часу його рецепт трохи змінився.

Бограч по-закарпатськи

Інгредієнти:

яловичина – 1 кг;

бекон, або шпондер (підкопчене сало) – 300 г;

цибуля – 300 г;

паприка – 3 ст. л.;

картопля – 600 г;

болгарський перець – 200 г;

помідори – 200 г;

дві морквини;

зелень петрушки і кропу;

гострий перець – ½ стручка;

сіль до свого смаку;

часник – 2 маленьких голівки.

Поріжте бекон тонкими скибочками. Покладіть в горщик з товстим дном, додайте 2 ст. л. рослинної олії і розтопіть на повільному вогні протягом 12-15 хвилин, постійно перемішуючи. Додайте дрібно нарізану цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Стежте, щоб цибуля не пригоріла. Додайте моркву, натерту на великій тертці. Томіть 2-3 хвилини. Додайте паприку і ретельно перемішуйте, поки вся паприка рівномірно не розподілиться і не вбере весь жир.

Додайте в горщик м'ясо, дрібно нарізані часник і гіркий перець. Залийте водою таким чином, щоб рідина покрила м'ясо. Доведіть до кипіння і поставте на повільний вогонь. Залиште тушкуватися на 1,5 години.

Тим часом наріжте картоплю, помідори і перець. Подрібніть зелень. Коли м'ясу залишиться тушкуватися пів години, додайте трішки солі.

До майже готового м'яса додайте порізані овочі і зелень. Суп-бограч має вийти доволі густим.

Варто відзначити, що інгредієнти в бограч краще додавати до свого смаку, а не слідувати чітко рецептом. Наприклад, не всі люблять картоплю, тому даний компонент можна упустити.

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