Від штормових поривів й дощу до +20: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідних

Погода в Україні на вихідних буде неоднорідною, однак у значній частині країни все ж буде сухо.

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Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що в суботу, 29 березня, дощі пройдуть в частині країни. Наступного дня, 30 березня, слід очікувати похолодання.

Якою буде погода в суботу, 29 березня

Цього дня дощі пройдуть на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході. Температура повітря вдень буде +12…+18 градусів.

"Знижуватиме температуру комфорту сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — додала Наталія Діденко.

Погода на 30 березня

Синоптикиня розповіла, що цей день буде більш хмарним та холодним. По всій території часом очікуються дощі, найбільш інтенсивні пройдуть центральній частині України.

Стовпчик термометра підніметься до +9…+13 градусів. На Волині та Рівненщині температура очікується +11…+14 градусів, на південному сході +14…+18 градусів.

Що очікувати в столиці

В суботу в Києві опадів не прогнозується, лише сильний вітер. Температура повітря підніметься до +14 градусів.

У неділю в столиці є ймовірність дощу. Температура повітря буде +10+12 градусів.

Зазначимо, що квітень порадує весняним теплом.Однак температура буде вищою, ніж зазвичай, а місцями випаде незвично багато дощитиме.

Крім того, за даними метеорологів, у квітні відбудеться чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.