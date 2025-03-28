От штормовых порывов и дождя до +20: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

Погода в Украине на выходных будет неоднородной, однако в значительной части страны все же будет сухо.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в субботу, 29 марта, дожди пройдут в части страны. На следующий день, 30 марта, следует ожидать похолодания.

Какой будет погода в субботу, 29 марта

В этот день дожди пройдут на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе. Температура воздуха днем будет +12...+18 градусов.

"Снижать температуру комфорта будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — добавила Наталья Диденко.

Погода на 30 марта

Синоптик рассказала, что этот день будет более облачным и холодным. По всей территории временами ожидаются дожди, наиболее интенсивные пройдут центральной части Украины.

Столбик термометра поднимется до +9...+13 градусов. На Волыни и Ривненщине температура ожидается +11...+14 градусов, на юго-востоке +14...+18 градусов.

Что ожидать в столице

В субботу в Киеве осадков не прогнозируется, лишь сильный ветер. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

В воскресенье в столице есть вероятность дождя. Температура воздуха будет +10+12 градусов.

Отметим, что апрель порадует весенним теплом, однако температура будет выше, чем обычно, а местами выпадет необычно много дождей.

Кроме того, по данным метеорологов, в апреле состоится немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.