Місто під містом: вчені виявили прихований світ Ноттінгема

Розташоване в англійському Іст-Мідлендсі, історичне місто Ноттінгем ховає під своїми вулицями розгалужену мережу висічених вручну печер, вік яких сягає понад тисячу років. Ці підземні простори, висічені з м'якого пісковику, датуються IX століттям н. е.

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Про це пише Heritage Daily.

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Одна з перших згадок про печери належить Ассеру, валлійському монаху з церкви Святого Давида, який задокументував їх у "Житії короля Альфреда" (893 р. н. е.). Він назвав це місце "Tig Guocobauc" давньобритською мовою, що означає "місце печер".

З часом міська експансія призвела до того, що багато входів були запечатані або втрачені, і цей процес прискорився після прийняття в 1845 році закону, який обмежив використання підвалів і печер як житла для малозабезпечених мешканців.

Зусилля з документування цих історичних просторів набрали обертів у 2009 році, коли міська рада Ноттінгема розпочала офіційне обстеження. На той час було зафіксовано лише 425 печер. Теперішні дослідження під керівництвом міського археолога Скотта Ломакса значно розширили цю кількість, відкривши раніше невідомі об'єкти. Ломакс зазначає, що деякі печери, які колись вважалися знищеними сучасним будівництвом, були відкриті заново.

"Продовжуючи дослідження, я впевнений, що ми врешті-решт перевищимо позначку в 1000 зареєстрованих печер, — сказав Ломакс. — Знання їхнього місцезнаходження дозволяє нам їх захистити і, де це можливо, зробити доступними для відвідування в майбутньому. Ці печери є значною частиною історії нашого міста, і дуже важливо, щоб вони були збережені, а не втрачені".

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Останнє відкриття вдалося зробити під час дорожніх робіт на колишньому місці дистриб'ютора пивоварні. Дослідники виявили печеру, довжиною 17 метрів і шириною 4 метри, в яку можна потрапити через круглу шахту. Ломакс зазначив, що кожна нова знахідка зміцнює позицію Ноттінгема як найбагатшого на печери міста у Європі.

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