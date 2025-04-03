Город под городом: ученые обнаружили скрытый мир Ноттингема

Расположенный в английском Ист-Мидлендсе, исторический город Ноттингем прячет под своими улицами разветвленную сеть высеченных вручную пещер, возраст которых достигает более тысячи лет. Эти подземные пространства, высеченные из мягкого песчаника, датируются IX веком н. э.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Одно из первых упоминаний о пещерах принадлежит Ассеру, валлийскому монаху из церкви Святого Давида, который задокументировал их в "Житии короля Альфреда" (893 г. н. э.). Он назвал это место "Tig Guocobauc" на древнеобритском языке, что означает "место пещер".

Со временем городская экспансия привела к тому, что многие входы были запечатаны или потеряны, и этот процесс ускорился после принятия в 1845 году закона, который ограничил использование подвалов и пещер в качестве жилья для малоимущих жителей.

Усилия по документированию этих исторических пространств набрали обороты в 2009 году, когда городской совет Ноттингема начал официальное обследование. К тому времени было зафиксировано лишь 425 пещер. Нынешние исследования под руководством городского археолога Скотта Ломакса значительно расширили это количество, открыв ранее неизвестные объекты. Ломакс отмечает, что некоторые пещеры, которые когда-то считались уничтоженными современным строительством, были открыты заново.

"Продолжая исследования, я уверен, что мы в конце концов превысим отметку в 1000 зарегистрированных пещер, — сказал Ломакс, — Знание их местонахождения позволяет нам их защитить и, где это возможно, сделать доступными для посещения в будущем. Эти пещеры являются значительной частью истории нашего города, и очень важно, чтобы они были сохранены, а не потеряны".

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Последнее открытие удалось сделать во время дорожных работ на бывшем месте дистрибьютора пивоварни. Исследователи обнаружили пещеру, длиной 17 метров и шириной 4 метра, в которую можно попасть через круглую шахту. Ломакс отметил, что каждая новая находка укрепляет позицию Ноттингема как самого богатого на пещеры города в Европе.

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