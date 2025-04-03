Ніколи не мийте авто в сонячний день: названо ідеальні умови для відвідування автомийки

Експерти вважають, що більшість людей на планеті, ймовірно, неправильно миють машину. Названо ефективний спосіб, що дає змогу очистити автомобіль — вчені також радять ніколи не відвідувати автомийку в сонячний день.

Related video

Про це пише Daily Mail.

З настанням тепла автомобілісти стикаються з низкою завдань: необхідно змінити гуму на літню, провести технічне обстеження автомобіля, а також помити автомобіль. Миття автомобіля може здатися досить простим процесом, проте експерти стверджують, що воно також є поширеним способом для водіїв пошкодити авто.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Уникайте автомийки в сонячний день

Сонячний день може здатися ідеальною можливістю, щоб помити автомобіль. Однак експерти попереджають, що це також може залишити на авто "некрасиві водяні плями".

Річ у тім, що вода на кузові авто випаровується набагато швидше, ніж людина здатна витерти її — це особливо актуально в спекотний сонячний день — у результаті на поверхні авто можуть залишитися некрасиві водяні плями.

В особливо теплий день, мило також може висохнути до того, як ви встигнете його змити — це ускладнить очищення автомобіля.

Уникайте автоматичних мийок

Автоматичні мийки можуть бути дуже зручними, проте вчені не рекомендують відвідувати їх, якщо ви дійсно доглядаєте за лакофарбовим покриттям авто.

Експерти стверджують, що ролики, які швидко обертаються, можуть збирати бруд і пісок з попередніх автомобілів, що може призвести до появи дрібних подряпин або "вирів" на вашій фарбі. Вони більш помітні на темних автомобілях, але з часом зроблять фарбу будь-якого транспортного засобу більш тьмяною.

Не використовуйте мийний засіб або кухонні губки

Експерти не радять використовувати мийний засіб і кухонні губки. Річ у тім, що автомобіль був розроблений, щоб захистити людину в разі аварії, але його лакофарбове покриття може бути напрочуд делікатним. Використання неправильного обладнання для чищення може призвести до його пошкодження.

Мийний засіб зробить автомобіль чистим і блискучим, але повторне використання може вплинути на захисний шар фарби. Водночас абразивні губки для миття посуду можуть швидко зіпсувати лакофарбове покриття.

Полірування і віск важливі

Експерти радять витратити час на полірування і натирання воском — причому, саме в такому порядку.

Полірувальні склади дуже тонко в'їдаються у верхні шари фарби, зменшуючи появу плям і дрібних подряпин. Віск, з іншого боку, додає захисний шар фарбі, надаючи їй блискучого вигляду.

Раніше Фокус писав про те, що інтелект водія безпосередньо пов'язаний з вибором марки й моделі авто.