Никогда не мойте авто в солнечный день: названы идеальные условия для посещения автомойки

Эксперты считают, что большинство людей на планете, вероятно, неправильно моют машину. Назван эффективный способ, позволяющий очистить автомобиль — ученые также советуют никогда не посещать автомойку в солнечный день.

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Об этом пишет Daily Mail.

С наступлением тепла автомобилисты сталкиваются с рядом задач: необходимо сменить резину на летнюю, провести техническое обследование автомобиля, а также помыть автомобиль. Мойка автомобиля может показаться весьма простым процессом, однако эксперты утверждают, что она также является распространенным способом для водителей повредить авто.

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Избегайте автомойки в солнечный день

Солнечный день может показаться идеальной возможностью, чтобы помыть автомобиль. Однако эксперты предупреждают, что это также может оставить на авто "некрасивые водяные пятна".

Дело в том, что вода на кузове авто испаряется гораздо быстрее, чем человек способен вытереть ее — это особенно актуально в жаркий солнечный день — в результате на поверхности авто могут остаться некрасивые водяные пятна.

В особенно теплый день, мыло также может высохнуть до того, как вы успеете его смыть — это затруднит очистку автомобиля.

Избегайте автоматических моек

Автоматические мойки могут быть очень удобны, однако ученые не рекомендуют посещать их, если вы действительно ухаживаете за лакокрасочным покрытием авто.

Эксперты утверждают, что быстро вращающиеся ролики могут собирать грязь и песок с предыдущих автомобилей, что может привести к появлению мелких царапин или "водоворотов" на вашей краске. Они более заметны на темных автомобилях, но со временем сделают краску любого транспортного средства более тусклой.

Не используйте моющее средство или кухонные губки

Эксперты не советуют использовать моющее средство и кухонные губки. Дело в том, что автомобиль был разработан, чтобы защитить человека в случае аварии, но его лакокрасочное покрытие может быть на удивление деликатным. Использование неправильного чистящего оборудования может привести к его повреждению.

Моющее средство сделает автомобиль чистым и блестящим, но повторное использование может повлиять на защитный слой краски. В то же время, абразивные губки для мытья посуды могут быстро испортить лакокрасочное покрытие.

Полировка и воск важны

Эксперты советуют потратить время на полировку и натирание воском — причем, именно в таком порядке.

Полировальные составы очень тонко въедаются в верхние слои краски, уменьшая появление пятен и мелких царапин. Воск, с другой стороны, добавляет защитный слой краске, придавая ей блестящий вид.

Ранее Фокус писал о том, что интеллект водителя напрямую связан с выбором марки и модели авто.