Запах нового автомобиля: ученые рассказали, чем вожделенный аромат может быть опасен

Ученые предупредили, что чувство сбывшейся мечты за рулем новенькой машины может быть обманчивым и быстро превратиться в реалии бесконечного кошмара и медицинских счетов.

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Для некоторых людей сладкий аромат свежих колес является воплощением роскоши. Этот аромат, смесь нестабильных паров, распространяющихся от только что обработанных поверхностей и обивки, может быть запахом, приносящим удовольствие наравне с запахом денег, но за длительное пребывание в свежем автомобиле при высоких температурах приходится платить высокую цену. И валютой при расчете является здоровье, пишет Science Alert.

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Недавнее исследование, проведенное китайскими и американскими учеными, показало, что припаркованные новые автомобили полны канцерогенов, превышающих допустимые нормы. После 12 дней стояния на улице уровень содержания нескольких химических веществ, вызывающих рак, превысил безопасные нормы.

Например, формальдегид, который содержится в дезинфицирующих средствах, гермицидах и газовых плитах, превысил китайские нормы безопасности на целых 35%. Ацетальдегид, вероятный канцероген, присутствовал в концентрациях, превышающих пределы безопасности на 61%. Между тем, бензол, канцероген, обычно встречающийся в красках, бензине и сигаретах, также находился на небезопасном уровне для водителей, проводящих долгие часы в своих новеньких автомобилях.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что инкрементный пожизненный риск развития рака (ИПРРР) от нескольких летучих органических соединений, обнаруженных в одном новом автомобиле, был достаточно высок, чтобы представлять "высокий риск для здоровья водителей". Шкала ИПРРР основана на уровне воздействия и силе канцерогена, или агента, вызывающего рак. Как правило, ИПРРР от 10-8 и до 10-6 считается безопасным, то есть риск развития рака крайне низок. ИПРРР между 10-6 и 10-4 указывает на потенциальный риск развития рака, а ИПРРР выше 10-4 указывает на высокий потенциальный риск для здоровья.

Исследование оценило воздействие летучих органических соединений на водителей и пассажиров такси, которые ежедневно проводят в своих автомобилях примерно 11 часов и 1,5 часа соответственно, которые в основном вдыхаются, но также могут всасываться через кожу или попадать в организм.

Внедорожник среднего размера, использовавшийся в исследовании, был отделан пластиком, искусственной кожей, тканью и войлоком. Эти материалы производят различные летучие органические соединения, которые выделяются в воздух, когда они только что сошли с производственной линии, этот процесс называется газовыделением.

Исследователи взяли пробы воздуха внутри автомобиля и с помощью газовой хроматографии-масс-спектроскопии определили концентрацию 20 химических веществ в разные моменты времени. По мере повышения температуры внутри автомобиля в течение дня она колебалась от 21°C до 63°C.

Концентрация летучих органических соединений также следовала циклической закономерности, которая определялась температурой поверхности автомобиля, а не температурой воздуха.

Предыдущее исследование, проведенное в Калифорнии, показало, что всего 20 минут езды в новом автомобиле могут подвергнуть человека небезопасному воздействию бензола и формальдегида, а более длительная поездка на автомобиле создает более высокий риск для здоровья.

Хотя эти результаты вызывают беспокойство, есть несколько простых способов ограничить воздействие химических веществ, содержащихся в новых автомобилях. Вы можете выбрать подержанный автомобиль или альтернативные виды транспорта. Если вам приходится ездить на новом автомобиле, по возможности выбирайте прогулку вместо поездки, делайте перерывы в путешествиях за рулем и дышите немного легче.

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