Запах нового автомобіля: вчені розповіли, чим жаданий аромат може бути небезпечним

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Нещодавнє дослідження, проведене китайськими та американськими вченими, засвідчило, що припарковані нові автомобілі сповнені канцерогенів, що перевищують допустимі норми. Після 12 днів стояння на вулиці рівень вмісту кількох хімічних речовин, що викликають рак, перевищив безпечні норми.

Наприклад, формальдегід, який міститься в дезінфекційних засобах, герміцидах і газових плитах, перевищив китайські норми безпеки на цілих 35%. Ацетальдегід, імовірний канцероген, був присутній у концентраціях, що перевищують межі безпеки на 61%. Тим часом, бензол, канцероген, що зазвичай зустрічається у фарбах, бензині та сигаретах, також перебував на небезпечному рівні для водіїв, які проводять довгі години у своїх новеньких автомобілях.

Під час експерименту дослідники виявили, що інкрементний довічний ризик розвитку раку (ІПРРР) від декількох летких органічних сполук, виявлених в одному новому автомобілі, був досить високий, щоб становити "високий ризик для здоров'я водіїв". Шкала ІПРРР заснована на рівні впливу і силі канцерогену, або агента, що викликає рак. Як правило, ІПРРР від 10-8 і до 10-6 вважається безпечним, тобто ризик розвитку раку вкрай низький. ІПРРР між 10-6 і 10-4 вказує на потенційний ризик розвитку раку, а ІПРРР вище 10-4 вказує на високий потенційний ризик для здоров'я.

Дослідження оцінило вплив летких органічних сполук на водіїв і пасажирів таксі, які щодня проводять у своїх автомобілях приблизно 11 годин і 1,5 години відповідно, які в основному вдихаються, але також можуть всмоктуватися через шкіру або потрапляти до організму.

Позашляховик середнього розміру, який використовували в дослідженні, був оздоблений пластиком, штучною шкірою, тканиною і повстю. Ці матеріали виробляють різні леткі органічні сполуки, які виділяються в повітря, коли вони щойно зійшли з виробничої лінії, цей процес називається газовиділенням.

Дослідники взяли проби повітря всередині автомобіля і за допомогою газової хроматографії-мас-спектроскопії визначили концентрацію 20 хімічних речовин у різні моменти часу. У міру підвищення температури всередині автомобіля протягом дня вона коливалася від 21°C до 63°C.

Концентрація летких органічних сполук також слідувала циклічній закономірності, яка визначалася температурою поверхні автомобіля, а не температурою повітря.

Попереднє дослідження, проведене в Каліфорнії, показало, що лише 20 хвилин їзди в новому автомобілі можуть наразити людину на небезпечний вплив бензолу і формальдегіду, а триваліша поїздка автомобілем створює більш високий ризик для здоров'я.

Хоча ці результати викликають занепокоєння, є кілька простих способів обмежити вплив хімічних речовин, що містяться в нових автомобілях. Ви можете вибрати старий автомобіль або альтернативні види транспорту. Якщо вам доводиться їздити на новому автомобілі, за можливості обирайте прогулянку замість поїздки, робіть перерви в подорожах за кермом і дихайте трохи легше.

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