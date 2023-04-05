Втомлене водіння. Сідати за кермо після безсонної ночі, так само небезпечно, як і після алкоголю

Дослідники назвали мінімальну кількість сну, яка потрібна людині для безпечного кермування авто.

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Не секрет, що водіння у стані алкогольного сп'яніння суттєво підвищує ризики потрапляння в автомобільну аварію. Однак тепер дослідники вважають, що безсонна ніч насправді підвищує ваші шанси потрапити у ДТП так само як, якби ви перевищили дозволений ліміт алкоголю, пише Science Alert.

Статистика свідчить, що близько п'ятої частини всіх автомобільних аварій пов'язані з втомою. Водночас кількість аварій, причиною яких стало вживання алкоголю, за останні два десятиліття суттєво скоротилося, а показник ДТП, спричинених втомою, залишається на колишньому рівні. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як ми могли б покращити цю сумну статистику.

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Допустима межа та водіння у нетверезому стані

Дослідники вважають, що причиною зменшення кількості автомобільних аварій у стані алкогольного сп'яніння зменшилося з низки причин:

інвестиції у державну освіту;

рекомендації, як вирішити, чи не надто ви п'яні, щоб сідати за кермо;

покарання за керування авто у нетверезому стані;

розголос судових справ про водіння у нетверезому стані.

Однак однією з головних причин залишається закон, який регулює допустиму концентрацію алкоголю у крові. Таким чином, ця межа є максимальною "допустимою межею", що визначає, чи можна вам керувати автомобілем.

Мінімальна кількість сну та водіння

У новому дослідженні вчені з Австралії провели дослідження, щоб з'ясувати, чи можливо зменшити кількість аварій, пов'язаних з нею, використовуючи аналогічну стратегію, як і з алкоголем.

У ході дослідження вчені оцінили наукові дані лабораторних та польових досліджень, які були зосереджені на вивченні мінімальної кількості сну, необхідної для безпечного водіння. Загалом вчені вивчили дані понад шістдесяти різних досліджень і виявили, що сон менше ніж 4-5 години на добу вдвічі збільшує ризик дорожньо-транспортної пригоди. Зазначимо, що це еквівалентно ризику, який створюють на дорогах водії з концентрацією алкоголю в крові, що перевищує допустиму.

До того ж вчені також виявили, що кожна втрачена година сну напередодні ввечері збільшує ризик аварії. Деякі дослідження припускають, що якщо водій спав до 4 години в останню добу, це в 15 разів збільшує шанси потрапити в аварію.

Вчені вважають, що введення мінімальної кількості сну для водіння могло б знизити кількість аварій, спричинених втомою. Однак проблема полягає у тому, що буде потрібно деяке регулювання втоми, а перевірити кількість сну за останню добу неможливо де-небудь на узбіччі.

Зазначимо, що ця пропозиція не є чимсь новим, проте вчені вважають, що подібні рекомендації, підкріплені юридично, насправді могли б допомогти знизити кількість аварій, спричинених втомою, у всьому світі.

Водночас вчені вважають, що водіям також варто підходити до питання з усією відповідальністю і не сідати за кермо, якщо напередодні їм вдалося поспати менше за 5 годин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет, який дозволить справді виспатися.