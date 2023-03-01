Потрібен лише один предмет. Вчені розкрили секрет, який дозволить справді виспатися

Дослідження показує, що лише один лайфхак здатний допомогти нам прокинутися більш підготовленими до нового дня.

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Відомо, що сон — запорука здоров'я, бадьорості та гарного настрою, проте часом досить складно виспатися по-справжньому добре. Втім, схоже, тепер це не стане проблемою, адже вчені розсекретили лайфхак, який дозволить покращити увагу та пам'ять наступного дня, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із університетів Великобританії, Італії та США взяли участь 122 особи. Всі вони були задіяні в одному з двох експериментів і результати дослідження показують, що проста маска для сну здатна надавати несподіваний психологічний ефект — по суті, блокування навколишнього світла під час сну здатне покращити уважність та пам'ять наступного дня.

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Дослідники виявили зв'язок між світлом і сном і дійшли висновку, що контроль над першим може допомогти в управлінні другим. Вчені вважають, що зовнішнє світло може впливати на структуру і час нашого сну, тому носіння маски для сну може принести невимовну користь у повсякденних завданнях, таких як, наприклад, навчання або водіння.

У першому експерименті взяли участь 89 дорослих віком від 18 до 35 років. Під час експерименту реципієнтів попросили щодня використовувати маску для сну протягом тижня. Результати дослідження показують, що протягом останніх двох днів кожного тижня учасники краще справлялися із завданнями на асоціацію пар слів, які, по суті, є перевіркою пам'яті. Крім того, учасники експерименту показали найкращі результати у тесті, що вимірює швидкість реакції.

У другому експерименті взяли участь 33 дорослих віком від 18 до 35 років. Всіх їх забезпечили пов'язками для сну, а також пристроями для вимірювання інтенсивності світла при пробудженні та пов'язками на голову, які вимірювали мозкову активність під час сну. У процесі експерименту учасникам дозволили одну ніч спати у звичайній масці для сну, а в другу – використовувати маску з дірочками. Потім були дві ночі сну в таких же умовах, проте цього разу вчені фіксували показники.

Результати експерименту показали, що носіння маски покращує здатність запам'ятовувати нову інформацію та формувати спогади. Однак це ще не все, вчені також виявили, що носіння маски для сну робить повільний сон більш тривалим, а він, як відомо, вкрай важливий для нашої пам'яті.

Дослідники зазначають, що результати експериментів свідчать про те, що носіння маски для сну насправді є ефективним способом покращити свої когнітивні функції та зробити повсякденне життя більш ефективним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.