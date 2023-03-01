Нужен всего один предмет. Ученые раскрыли секрет, который позволит действительно выспаться

Исследование показывает, что всего один лайфхак способен помочь нам проснуться более подготовленными к новому дню.

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Известно, что сон — залог здоровья, бодрости и хорошего настроения, однако порой бывает достаточно сложно выспаться по-настоящему хорошо. Впрочем, похоже, теперь это не станет проблемой, ведь ученые рассекретили лайфхак, который позволит улучшить внимательность и память на следующий день, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из университетов Великобритании, Италии и США приняли участие 122 человека. Все они были задействованы в одном из двух экспериментов и результаты исследования показывают, что простая маска для сна способна оказывать неожиданный психологический эффект — по сути, блокирование окружающего света во время сна способно улучшить внимательность и память на следующий день.

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Исследователи обнаружили связь между светом и сном и пришли к выводу, что контроль над первым весьма может помочь в управлении вторым. Ученые полагают, что внешний свет может влиять на структуру и время нашего сна, а потому ношение маски для сна может принести неописуемую пользу в повседневных задачах, таких как, например, учеба или вождение.

В первом эксперименте приняли участие 89 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе эксперимента реципиентов попросили ежедневно использовать маску для сна в течение недели. Результаты исследования показывают, что в последние два дня каждой недели участники лучше справлялись с заданиями на ассоциацию пар слов, которые, по сути, являются проверкой памяти. Кроме того, участники эксперимента показали лучшие результаты в тесте, измеряющем скорость реакции.

Во втором эксперименте приняли участие 33 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Всех их снабдили повязками для сна, а также устройствами для измерения интенсивности света при пробуждении и повязками на голову, которые измеряли мозговую активность во время сна. В ходе эксперимента участникам разрешили одну ночь спать в обычной маске для сна, а во вторую — использовать маску с дырочками. Затем последовали две ночи сна в таких же условиях, однако на этот раз ученые фиксировали показатели.

Результаты эксперимента показали, что ношение маски улучшает способности запоминать новую информацию и формировать воспоминания. Однако это еще не все, ученые также обнаружили, что ношение маски для сна также делает медленный сон более продолжительным, а он, как известно, крайне важен для нашей памяти.

Исследователи отмечают, что результаты экспериментов свидетельствуют о том, что ношение маски для сна на самом деле является эффективным способом улучшить свои когнитивные функции и сделать повседневную жизнь более эффективной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как улучшить сон, чтобы жить дольше.