Усталое вождение. Садиться за руль после бессонной ночи, так же опасно, как и после алкоголя

Исследователи назвали минимальное количество сна, которое необходимо человеку для безопасного вождения.

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Не секрет, что вождение в состоянии алкогольного опьянения существенно повышает риски попадания в автомобильную аварию. Однако теперь исследователи полагают, что бессонная ночь, на самом деле, повышает ваши шансы попасть в ДТП, как если бы вы превысили разрешенный лимит алкоголя, пишет Science Alert.

Статистика свидетельствует о том, что около пятой части всех автомобильных аварий связаны с усталостью. При этом количество аварий, причиной которых стало употребление алкоголя, за последние два десятилетия существенно сократилось. При этом показатель ДТП, вызванных усталостью, остается на прежнем уровне. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как мы могли бы улучшить эту печальную статистику.

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Допустимая черта и вождение в нетрезвом виде

Исследователи полагают, что причиной уменьшения количества автомобильных аварий в состоянии алкоголя уменьшилось по ряду причин:

инвестиции в государственное образование;

рекомендации, как решить, не слишком ли вы пьяны, чтобы садиться за руль;

наказания за вождение в нетрезвом виде;

огласка судебных дел о вождении в нетрезвом виде.

Однако одной из главных причин остается закон, который регулирует допустимую концентрацию алкоголя в крови. По сути, этот предел является максимальной "допустимой чертой", определяющей, можно ли вам водить автомобиль.

Минимальное количество сна и вождение

В новом исследовании ученые из Австралии провели исследование, чтобы выяснить, возможно ли уменьшить количество аварий, связанных с ней, следуя аналогичной стратегии, как и с алкоголем.

В ходе исследования ученые оценили научные данные лабораторных и полевых исследований, которые были сосредоточены на изучении минимального количества сна, необходимого для безопасного вождения. В общей сложности ученые изучили данные более шести десятков различных исследований и обнаружили, что сон менее 4-5 часов в сутки вдвое увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Отметим, что это эквивалентно риску, который создают на дорогах водители с концентрацией алкоголя в крови, превышающей допустимую.

Более того, ученые также обнаружили, что каждый потерянный час сна накануне вечером увеличивает риск аварии. Некоторые исследования предполагают, что если водитель спал до 4 часов в последние сутки, это в 15 раз увеличивает шансы попасть в аварию.

Ученые полагают, что введение минимального количества сна для вождения могло бы снизить количество аварий, вызванных усталостью. Однако проблема заключается в том, что потребуется некое регулирование усталости, а проверить количество сна за последние сутки не представляется возможным где-нибудь на обочине.

Отметим, что данное предложение не является новой идеей, однако ученые полагают, что подобные рекомендации, подкрепленные юридически, в действительности могли бы помочь снизить количество аварий, вызванных усталостью, по всему миру.

В то же время ученые считают, что водителям также стоит подходить вопросу со всей ответственностью и не садиться за руль, если накануне им удалось поспать менее 5 часов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет, который позволит действительно выспаться.