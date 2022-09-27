Немов папороть квітка. "Чудодійна рослина", що зникла 2000 років тому, знову знайдена

Вчені були впевнені, що рослина, яку давні греки та римляни вважали "ліками проти усіх хвороб", давно і безповоротно втрачена.

Related video

Сильфій — рослина, яку древні греки, римляни та єгиптяни вважали за істиною "чудодійною". Вчені вважали, що вона давно зникла, як раптово її знову виявили недалеко від звичного довкілля, пише National Geographic.

Відомо, що рослину з товстим стеблом та жовтими квітами сприймали древні римляни, греки та єгиптяни чимось на кшталт чудодійної квітки папороті. Стебла рослини подрібнювали, смажили або варили, а потім використовували як ліки проти усіх хвороб, навіть як протизаплідні засоби.

Вчені досліджували один зі стародавніх текстів, в якому говориться, що останнє стебло сильфію, як його тоді називали, було подаровано імператору Нерону в першому столітті нашої ери. Відтоді про сильфію нічого не чули, а вчені марно намагалися виявити рослину десятиліттями. Проте все змінилося.

Вчений Махмут Міскі зі Стамбульського університету заявив, що йому вдалося виявити давно втрачений сильфій. І ні десь, а поблизу його природного довкілля в Північній Африці — всього в 1,3 тисячі кілометрів. Дослідник вважає, що Ferula drudeana, що росте на горі Хасан в Туреччині і є те, давно втрачене "ліки проти усіх хвороб".

Як підтвердження своєї теорії Міскі заявив, що рослина знайдена у двох різних місцях у Турії, які тисячі років тому були будинком для давніх греків. Крім того, як підтвердження своєї теорії дослідник порівняв Ferula drudeana із малюнками у старовинних ботанічних текстах, а також зображеннями сильфію на давньогрецьких монетах.

[ + – ] Сильфій зображений на монетах Фото: монета

Махмут Міскі також зазначає, що обидві рослини мають схожі товсті корені, що гілкуються, і жовті квіти. Щобільше, відомо, що Ferula drudeana має цілющі властивості — наприклад, ефективна, як протизапальна та протиракова.

Зазначимо, що єдині доступні зображення сильфію знайдені на срібних кіренакійських монетах, що, мабуть, робило рослину настільки ж цінною і дорогою. У стародавніх текстах також міститься інформація про те, що сильфій застосовувався для лікування буквально всього — від болю в животі до лікування бородавок.

Вчені сотні років прагнули знайти цю невловиму рослину і схоже здалися, поки 40 років тому Махмут Міскі не виявив її на горі. Тоді вчений отримав грант вивчення рослини. Він з'ясував, що Ferula drudeana містить близько трьох десятків різних метаболітів, які мають лікувальні властивості.

У ході десятиліть вивчення рослини Миски також зустрів людей, які доглядали Ferula drudeana. Вони повідомили, що кози та вівці особливо люблять поласувати листям цієї рослини, що відповідає і давнім текстам з описом сильфію.

Цікаво, що ферула дуже вибаглива рослина, вченим знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, як виростити її в теплиці. Для цього їм потрібно було помістити насіння в холодні та вологі умови (процес стратифікації) і тільки після цього Маку та його колегам вдалося виростити ферулу в теплиці. До речі, про те, що рослина дуже примхливо також згадана в старих текстах — її колись намагалися виростити в Греції, але, на жаль, безрезультатно.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі організм ось-ось розпадеться на шматочки — він прожив 10 тисяч років, а тепер ризикує зникнути.