Самый загадочный моллюск в океане: шевелит пальцами на хвосте и собирает пищу капюшоном (видео)

Исследователи отмечают, что новый вид является первым в своем роде светящимся морским существо, обнаруженным в сумеречной зоне океана.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, а другие не перестают удивлять ученых. В новом исследовании ученые запечатлели и описали подводное существо, ранее названное "загадочным моллюском" из-за его странного тела и обитающее в сумеречной зоне океана, пишет Gizmodo.

Исследователи также отмечают, что странный моллюск также является первым в своем роде светящимся морским существом в сумеречной зоне океана. Научное название вида Bathydevius caudactylus и впервые о нем стало известно в 2000 году, когда ученые заметили моллюска с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) во время погружения у залива Монтерей в Калифорнии.

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По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей Брюса Робинсона, это животное настолько странное, что ученым буквально потребовалась почти четверть века, чтобы найти его место на древе жизни. В результате им наконец-то удалось создать самое полное описание глубоководного животного из когда-либо сделанных.

В общей сложности ученые проанализировали более чем 150 наблюдений существа, а также извлекли образец из глубоководья, а затем исследовали его в лабораторных условиях. После анатомического и генетического анализа исследователи пришли к выводу, что B. caudactylus — это голожаберный моллюск, группа животных, обычно известных как морские слизни.

Любопытно, что этот вид является первым известным голожаберным моллюском, обитающим в сумеречной зоне океана — на глубине от 1000 до 4000 метров. Но наиболее захватывающим аспектом в изучении этого вида оказалась его морфология: существо имеет студенистый капюшон, пальчатый, похожий на весло хвост, а также светится. Это делает его редким примером биолюминесцентного голожаберника.

Исследователи отмечают, когда они впервые заметили голожаберника в толще воды, были весьма удивлены. По сути, B. Caudactylus был невероятно чужд известным науке млекопитающим. По словам старшего научного сотрудника MBARI Стивена Хэддока, они с коллегами обнаружили, что биолюминесценция моллюска исходит от светящихся гранул по всему капюшону и хвосту существа. Иногда животное теряет один из своих светящихся, похожих на пальцы придатков на хвосте, что, по мнению исследователей, является способом отвлечь хищников. К счастью для моллюска, он умеет регенерировать новые.

Известно, что беспозвоночное достигает в длину около 14,5 сантиметра и питается ракообразными, которых затягивает в рот, расположенный в задней части эластичного капюшона. Оно также гермафродитное и мечет икру на морском дне. Ученые обнаружили, у моллюска более низкий метаболизм, чем у всех известных голожаберных, а частота его дыхания больше похоже на медуз, что обеспечивает ему нейтральную плавучесть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего моллюска, которого считали вымершим.