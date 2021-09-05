В Мексиканском заливе обнаружен разлив нефти, источник которого пока неизвестен

Предположительно, нефть вытекает из подводного трубопровода. Пятно уже растянулось на 20 км вдоль побережья.

После того как ураган "Ида" покинул этот регион, крупный разлив нефти был обнаружен в Мексиканском заливе, передал телеканал Al Jazeera.

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Некоммерческий кооператив по ликвидации разливов нефти Clean Gulf Associates установил в районе заграждение, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти.

Береговая охрана США сообщила, что специальные бригады и суда занимаются ликвидацией разлива. Пока из воды извлечено только около 160 литров нефти.

Нефти на поверхности воды становится все больше. Предположительно ее источник находится на дне, примерно в 3 км к югу от города Порт-Фуршон в Луизиане. В этом районе установлено морское буровое оборудование. Береговая охрана предполагает, что сырая нефть вытекает из подводного трубопровода, принадлежащего компании Talos Energy из Хьюстона.

Компания пока не признает свою вину, но за свой счет наняла команду дайверов, которые спустятся под воду, чтобы определить источник утечки. Она также заплатила Clean Gulf Associates.

"Talos продолжит тесно сотрудничать с Береговой охраной США и другими государственными и федеральными агентствами, чтобы определить источник утечки и скоординировать успешный ответ", – говорится в заявлении компании.

Пока нет оценки того, сколько нефти находится в воде. Спутниковые снимки, предоставленные 4 августа компанией Maxar Technologies, показали, что пятно растянулось более чем на 19 километров вдоль побережья.

Напомним, 29 августа на побережье штата Луизиана обрушился ураган "Ида". Изначально он был четвертой категории из пяти, однако спустя сутки ослаб на две позиции. Оставив после себя значительные разрушения, ураган двинулся на северо-восток США, по пути превратившись в тропический шторм.

В районе Нью-Йорка выпали рекордные по величине осадки. Из-за наводнения в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.