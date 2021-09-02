Наводнение из-за урагана Ида: в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации (фото, видео)

Улицы городов в трех штатах затоплены паводковыми водами высотой до 30-40 см.

Ураган "Ида", превратившийся в посттропический циклон, движется по территории США от Луизианы в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с. Сейчас он атакует штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Однако специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

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Было издано несколько предупреждений о торнадо, сообщают местные СМИ.

Наводнение оказалось быстрым и масштабным. Улицы городов в трех штатах заполнены паводковыми водами высотой до 30-40 см.

В Нью-Йорке сильный дождь идет много часов подряд. Телеканалы показывают кадры затопленных улиц. Люди в соцсетях выкладывают видео с потопами и разрушениями.

Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части метро. На видео можно видеть, как вода устремилась вниз по лестницам и в вагоны поездов.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на фоне "рекордных осадков и подтоплений" ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Такое же решение принял губернатор Нью-Джерси.

Вода затопила терминалы аэропорта "Ньюарк Либерти", его полностью закрыли.

Национальная метеорологическая служба призвала 9,1 млн людей в затапливаемых регионах искать возвышенности.

Не менее 200 тыс. потребителей электроэнергии на северо-востоке США оказались обесточены.

Напомним, 29 августа на побережье штата Луизиана обрушился ураган четвертой категории "Ида", скорость ветра достигла 240 км в час.

В этом регионе "Ида" лишила электроэнергии около миллиона потребителей и стала причиной гибели не менее двух человек.