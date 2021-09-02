Повінь через "Іду": в Нью-Йорку ввели режим надзвичайної ситуації (фото, відео)

Вулиці міст у трьох штатах затоплені паводковими водами висотою до 30-40 см.

Ураган "Іда", що перетворився на посттропічний циклон, рухається штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд. Швидкість вітру в його межах не перевищує 18 м/с. Однак фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується "сильними опадами і загрожує повенями".

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Було видано кілька попереджень про торнадо, повідомляють місцеві ЗМІ.

Повінь виявилася швидкою і масштабною. Вулиці міст у трьох штатах заповнені паводковими водами висотою до 30-40 см.

У Нью-Йорку дощ йде багато годин поспіль. Телеканали показують кадри затоплених вулиць. Люди в соцмережах викладають відео з потопами і руйнуваннями.

Транспортне управління Нью-Йорка оголосило, що через підтоплення тимчасово призупинено роботу більшої частини метро. На відео можна бачити, як вода тече вниз по сходах і в вагони поїздів.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на тлі "рекордних опадів і підтоплень" ввів у місті режим надзвичайної ситуації. Таке ж рішення прийняв губернатор Нью-Джерсі.

Вода затопила термінали аеропорту "Ньюарк Ліберті", його повністю закрили.

Національна метеорологічна служба закликала 9,1 млн людей у затоплюваних регіонах шукати височини.

Не менше 200 тис. споживачів електроенергії на північному сході США виявилися знеструмлені.

Нагадаємо, 29 серпня на узбережжя штату Луїзіана обрушився ураган четвертої категорії "Іда", швидкість вітру досягла 240 км за годину.

У цьому регіоні "Іда" позбавила електроенергії близько мільйона споживачів і стала причиною загибелі не менше двох осіб.