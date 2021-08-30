Ураган "Іда" в США знеструмив понад мільйон чоловік і почав забирати життя (відео)

Поки незручності через відсутність світла відчувають жителі штатів Луїзіана і Міссісіпі, з'являються кадри стихії з космосу і навіть з кабіни літака, який потрапив у її епіцентр.

Ураган "Іда", що лютує в американському штаті Луїзіана, став причиною загибелі місцевого жителя, на якого в результаті сильного вітру впало дерево. Про це повідомили в поліції штату.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У той же час, якщо вірити відомостям, опублікованим Національним центром спостереження за ураганами, стихія, яка напередодні мала четверту категорію, знизилася до другої. Експерти, котрі працюють у центрі, високо оцінюють імовірність подальшого зниження категорії урагану.

Згідно з актуальною інформацією, наразі в Луїзіані вирує сильний вітер — аж до 165 км/год. Фахівці центру стеження за ураганами побоюються також, що в результаті рясних дощів може піднятися рівень води в місцевих річках і Мексиканській затоці. Наразі в результаті негоди без електрики і зв'язку перебувають 1 000 809 домогосподарств. Ще близько 40 000 споживачів позбавлені світла в сусідньому штаті Міссісіпі. Повністю без електроенергії залишається місто Новий Орлеан.

Президент США Джо Байден у зв'язку з ураганом уже пообіцяв, що постраждалі отримають допомогу від держави. Йдеться, серед іншого, про гранти на тимчасове житло і ремонтні роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків.

У той же час, як повідомляє "Роскосмос", космонавт з РФ Олег Новицький зміг зафіксувати наближення величезного урагану до узбережжя Сполучених Штатів.

Автор знімка зазначив, що швидкість наближення урагану до узбережжя становила близько 25 кілометрів на годину.

Американські пілоти навіть змогли побувати всередині урагану. На відео вони зняли, як повітряне судно з досить сильною тряскою пролітає через велику хмару, а потім опиняється в епіцентрі стихії.

Також місцеві телеканали опублікували відео урагану "Іда" з космосу. На кадрах можна спостерігати великий круговорот, що наближається до Луїзіани, і численні удари блискавок навколо неї.

Нагадаємо, що 29 серпня на узбережжя американського штату Луїзіана обрушився ураган "Іда". Спочатку він був четвертої категорії з п'яти, проте через добу ослаб на дві позиції.

Керівники штату висловлювали побоювання тим, що "Іда" виявиться таким же руйнівним, як ураган "Катріна", від якого у 2005 році загинули 1 836 місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня мер Латоя Кантрелл закликала жителів міста Новий Орлеан до обов'язкової евакуації у зв'язку з наближенням урагану "Іда".