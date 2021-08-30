Ураган "Ида" в США обесточил больше миллиона человек и начал уносить жизни (видео)

Пока неудобства из-за отсутствия света испытывают жители штатов Луизиана и Миссисипи, появляются кадры буйства стихии из космоса и даже из кабины самолета, попавшего в ее эпицентр.

Свирепствующий в американском штате Луизиана ураган "Ида" стал причиной гибели местного жителя, на которого в результате сильного ветра упало дерево. Об этом сообщили в полиции штата.

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В то же время, если верить сведениям, опубликованным Национальным центром слежения за ураганами, стихия, которая накануне имела четвертую категорию, снизилась до второй. Эксперты, работающие в центре, высоко оценивают вероятность дальнейшего снижения категории урагана.

Согласно актуальной информации, сейчас в Луизиане бушует сильный ветер — вплоть до 165 км/ч. Специалисты центра слежения за ураганами опасаются также, что в результате обильных дождей может подняться уровень воды в местных реках и Мексиканском заливе. Сейчас в результате непогоды без электричества и связи находятся 1 000 809 домохозяйств. Еще около 40 000 потребителей лишены света в соседнем штате Миссисипи. Полностью без электроэнергии остается город Новый Орлеан.

Президент США Джо Байден в связи с ураганом уже пообещал, что пострадавшие получат помощь от государства. Речь идет, среди прочего, о грантах на временное жилье и ремонтные работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

В то же время, как сообщает "Роскосмос", космонавт из РФ Олег Новицкий смог запечатлеть приближение огромного урагана к побережью Соединенных Штатов.

Автор снимка отметил, что скорость приближения урагана к побережью составляла около 25 километров в час.

Американские пилоты и вовсе смогли побывать внутри урагана. На видео они сняли, как воздушное судно с довольно сильной тряской пролетает через большое облако, а затем оказывается в эпицентре стихии.

Также в местные телеканалы опубликовали видео урагана "Ида" из космоса. На кадрах можно наблюдать большой круговорот, приближающийся к Луизиане, и многочисленные удары молний вокруг нее.

Напомним, что 29 августа на побережье американского штата Луизиана обрушился ураган "Ида". Изначально он был четвертой категории из пяти, однако спустя сутки ослаб на две позиции.

Руководители штата выражали опасение тем, что "Ида" окажется таким же разрушительным, как ураган "Катрина", от которого в 2005 году погибли 1 836 местных жителей.

Ранее сообщалось, что 27 августа мэр Латойя Кантрелл призвала жителей города Новый Орлеан к обязательной эвакуации в связи с приближением урагана "Ида".