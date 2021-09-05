У Мексиканській затоці виявлено розлив нафти, джерело якого поки невідомо

Імовірно, нафта витікає з підводного трубопроводу. Пляма вже розтягнулася на 20 км уздовж узбережжя.

Після того як ураган "Іда" залишив цей регіон, великий розлив нафти був виявлений в Мексиканській затоці, передав телеканал Al Jazeera.

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Некомерційний кооператив по ліквідації розливів нафти Clean Gulf Associates встановив в районі загородження, щоб запобігти подальшому поширенню нафти.

Берегова охорона США повідомила, що спеціальні бригади і судна займаються ліквідацією розливу. Поки з води вилучено тільки близько 160 літрів нафти.

Нафти на поверхні води стає все більше. Імовірно її джерело знаходиться на дні, приблизно в 3 км на південь від міста Порт-Фуршон в Луїзіані. У цьому районі встановлено морське бурове обладнання. Берегова охорона припускає, що сира нафта витікає з підводного трубопроводу, що належить компанії Talos Energy з Х'юстона.

Компанія поки не визнає свою провину, але за свій рахунок найняла команду дайверів, які спустяться під воду, щоб визначити джерело витоку. Вона також заплатила Clean Gulf Associates.

"Talos продовжить тісно співпрацювати з береговою охороною США і іншими державними і федеральними агентствами, щоб визначити джерело витоку і скоординувати успішну відповідь", — йдеться в заяві компанії.

Поки немає оцінок того, скільки нафти знаходиться в воді. Супутникові знімки, надані 4 серпня компанією Maxar Technologies, показали, що пляма розтягнулася більш ніж на 19 кілометрів уздовж узбережжя.

Нагадаємо, 29 серпня на узбережжі штату Луїзіана обрушився ураган "Іда". Спочатку він був четвертої категорії з п'яти, проте через добу ослаб на дві позиції. Залишивши після себе значні руйнування, ураган рушив на північний схід США, по шляху перетворившись у тропічний шторм.

В районі Нью-Йорка випали рекордні за величиною опади. Через повінь в місті був оголошений режим надзвичайної ситуації.