Взрывы на "Северных потоках" были спланированной диверсией, — прокурор Швеции

Возде поврежденных трубопроводов эксперты обнаружили остатки взрывчатки.

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Взрывы на российских газопроводах "Северные потоки" являются спланированным саботажем. Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, отвечающий за расследование инцидентов на трубопроводах в Балтийском море.

По его словам, в ходе следственных действий эксперты тщательно изучили поврежденные участки газопроводов "Северные потоки".

Результаты проведенных анализов, как подчеркнул Юнгквист, показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных инородных предметах.

"Работа по углубленному анализу продолжается, чтобы сделать более надежные выводы об инциденте. Сотрудничество с властями Швеции и других стран налажено отлично. Для продолжения работы по предварительному расследованию и для различных видов сотрудничества важно, чтобы мы могли работать в тишине и спокойствии", — продолжил шведский прокурор.

По словам Юнгквиста, дальнейшее расследование покажет, смогут ли следователи назвать подозреваемого в организации саботажа на газопроводах "Северные потоки". Подытоживая, прокурор отказался озвучить представителям СМИ более детальную информацию о выявлении остатков взрывчатки.

Отметим, что о возможной диверсии на российских газопроводах также сообщала военная разведка Великобритании. По данным ведомства, Россия могла взорвать "Северные потоки" с помощью подводных дронов, а взрывчатка на стратегические объекты была доставлена за несколько месяцев до ЧП.

Служба безопасности Швеции, в свою очередь, также утверждала, что российские газопроводы "Северные потоки" были повреждены в результате мощных взрывов.

ООН, комментируя ЧП на трубопроводах, предупреждала, что взрывы на "Северных потоках" могут спровоцировать крупнейший в истории Земли выброс метана, что приведет к экологической катастрофе в Балтийском море.