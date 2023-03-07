Підрив "Північних потоків": судно з водолазами могла орендувати компанія громадян України, – Die Zeit

За версією журналістів, вибухівки під газопроводи заклала група із 6 осіб. А західні спецслужби з'ясували, що відповідальність за вибух несе нібито український спецназівець.

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Німецькі слідчі органи здійснили прорив у справі про підриви російських газопроводів "Північний потік". Сліди ведуть до України, але замовник операції залишається невідомим, пише німецька газета Die Zeit.

Судно, з якого могли здійснити підрив трубопроводів, орендувала компанія у Польщі. Ймовірно, організація належала двом громадянам України, зазначили у Берліні.

За версією слідства, секретну операцію із закладання вибухівки проводила група із 6 осіб — 5 чоловіків та 1 жінка. У її складі були капітан, 2 водолази, 2 помічники водолазів та лікар. Усі використовували професійно підроблені паспорти, за допомогою яких орендували судно.

Група, як зазначило видання, вийшла з німецького міста Росток 6 вересня 2022 року. Стверджується, що обладнання для таємної операції заздалегідь привезли у порт на вантажівці.

Оперативники знайшли судно наступного дня в комуні Вік-ауф-ем-Дарс, а потім на датському острові Крістіансе, на північний схід від острова Борнхольм. Судно повернули власнику.

Під час обшуків на столі у салоні виявили сліди вибухівки. Восени західні спецслужби передали наведення — відповідальність за вибух несе нібито "український спецназівець". Далі з'явилися додаткові розвіддані, які свідчать про слід "проукраїнського угруповання".

До розслідування руйнування трубопроводів залучалися служби безпеки Німеччини, Данії, Швеції, Нідерландів та США. У Німеччині розслідуванням займається генеральний прокурор та кримінальний відділ федеральної поліції.

"Навіть якщо сліди ведуть в Україну, поки що не вдалося з'ясувати замовників підриву. У цій справі могли бути навмисно створені докази, які вказують на провину України. Докази, що підтверджують такий сценарій, слідчі не знайшли", — зазначили співрозмовники.

Вибухи на "Північних потоках": Вашингтон сподівається на розслідування країн ЄС

Вашингтон відмовився коментувати нові дані про підрив російських газопроводів "Північний потік", сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, пише в Twitter кореспондент Daily Beast Шеннон Вавра.

Кірбі порадив звернутися за коментарями до провідних розслідування країн — Німеччини, Швеції і Данії. Ці країни продовжують розслідувати інциденти.

Американська газета The New York Times, посилаючись на нові розвіддані та коментарі чиновників, раніше писала про "український слід" у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Вибухівку, за версією ЗМІ, могли закласти досвідчені водолази, які у минулому проходили спецпідготовку. Ціна ремонту газопроводів стартує від 500 мільйонів доларів, підрахували опитані чиновники.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про непричетність Києва до "казусу у Балтійському морі". "Північні потоки" втопилися, додав він.

Зазначимо, що у Москві не планують ремонтувати "Північні потоки", аргументуючи це погіршенням відносин із Заходом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг називав аварію на "Північних потоках" спеціально проведеною диверсією і погрожував "рішучою відповіддю".