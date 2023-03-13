"Это вброс": в России заявили, что Киеву не выгодны взрывы на "Северных потоках"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что ни Украина, ни Германия не были заинтересованы в уничтожении газопроводов. По его словам, необходимые ресурсы для таких взрывов есть у США и Великобритании.

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Украина не была заинтересована в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", так как ничего не потеряла и не приобрела в результате этого. Об этом в интервью российскому изданию "Аргументы и факты", опубликованном 13 марта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в Москве до сих пор не знают, кто именно является автором и исполнителем взрывов на российских газопроводах в Балтийском море.

"Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", — подчеркнул секретарь российского Совбеза.

При этом Патрушев не верит, что за диверсией на "Северных потоках" стоит украинская сторона.

"Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского … совершение такого акта ни к чему", — прокомментировал он.

Патрушев назвал информацию о причастности Киева к происшествию в Балтийском море "вбросом".

"Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник", — высказался российский политик по поводу публикаций в западных СМИ.

Как считает секретарь Совбеза страны-агрессора, для "терактов" на газопроводах нужны были подразделения специального назначения. Такие есть прежде всего у США и Великобритании.

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще, и способна ли она в принципе это сделать. Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии", — добавил представитель страны-агрессора.

"Украинский след" во взрывах на газопроводах "Северный поток"

7 марта американская газета The New York Times со ссылкой на разведданные и комментарии чиновников написала, что за взрывами на российских газопроводах "Северный поток" могла стоять проукраинская группировка.

10 марта агентство Reuters проинформировало, что полиция Дании обнаружила яхту, которая, предположительно, использовалась для диверсии на нитях российских газопроводов. Взрывчатку, согласно опубликованным данным, разместили шесть человек, которые 6 сентября отплыли из немецкого порта Росток.

Параллельно с этим издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что между США и Украиной спустя год после начала полномасштабного российского вторжения якобы нарастают закулисные разногласия по поводу целей войны и намечаются потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт. Такой вывод обозреватели сделали в связи с рядом факторов, включая взрывы на газопроводах и неоднородное к ним отношение со стороны американских законодателей.

Напомним, 10 марта Business Insider сообщил,что незадолго до взрывов над газопроводами курсировал танкер, плавающий под флагом Греции. В частности, он находился там с 6 по 12 сентября (взрывы произошло 26 сентября).