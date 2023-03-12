"Свет сквозь трещины": между Украиной и США нарастают закулисные разногласия, — Politico

Обозреватели издания считают, что напряжения возникли на фоне заявлений администрации Байдена по газопроводу "Северный поток", ситуации вокруг Бахмута и планов Украины освободить оккупированные РФ регионы.

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Между Соединенными Штатами Америки и Украиной спустя год после начала полномасштабного российского вторжения нарастают закулисные разногласия по поводу целей войны, и намечаются потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт. К такому выводу пришли обозреватели Politico, опубликовав 12 марта материал, в котором проанализировали высказывания американских и украинских официальных лиц.

В публикации были приведены слова председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола, который утверждал, что у администрации президента Джо Байдена отсутствует четкая позиция относительно политических целей США в этой войне.

"У администрации нет четкой политической задачи и четкой цели. Затягивать ли это дело, чего как раз и хочет Владимир Путин? Я не вижу сейчас политики победы, а если у нас ее нет, то что мы делаем?" — задается вопросом Маккол.

Тут же обозреватели упомянули неоднородное отношение американских законодателей относительно подрыва газопровода "Северный поток", ситуации вокруг Бахмута и планов Украины освободить те оккупированные регионы, где Россия якобы "закрепилась на ближайшие десять лет". И хотя единство между Вашингтоном и Киевом тесное, что подтверждает недавний визит Байдена в Украину, но в украино-американских отношениях якобы появились "трещины".

Журналисты пишут, что многие представители администрации начали беспокоиться, что Украина тратит много живой силы и боеприпасов в Бахмуте. Это может подорвать способность Киева провести крупное контрнаступление весной. При этом были приведены слова украинского генерал-полковника Александра Сырского, который заявил, что в боях за эту крепость противник теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии — штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

Ситуацию вокруг Бахмута прокомментировал и глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, город является скорее символической ценностью, нежели стратегической.

"Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры проделали для защиты Бахмута, но я думаю, что это скорее символическая ценность, чем стратегическая и оперативная", — отметил он.

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Хотя большинство в администрации с пониманием относятся к стремлению Киева защитить себя, есть и недовольство по поводу постоянных просьб украинской стороны относительно поставок вооружения. По словам двух сотрудников Белого дома, Зеленский иногда "не проявляет должной благодарности" касаемо военной помощи США. Поэтому в администрации президента и в совете безопасности страны существует раскол, что неминуемо отражается, в частности, на поставках дальнобойных ракет ATACMS, отмечают обозреватели.

В Politico пишут, что последним событием, привнесшим разногласие между Вашингтоном и Киевом, является появившаяся в СМИ информация о том, что Пентагон препятствует администрации Байдена в передаче доказательств возможных военных преступлений РФ в Международный уголовный суд. Отмечается, что чиновники Белого дома были встревожены, когда в New York Times появилась статья об этом, опасаясь, что она повредит моральным аргументам США в пользу поддержки Украины против российских военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, 11 марта в британской разведке заявили, что ЧВК "Вагнер" продвинулась в Бахмуте и сместила линию фронта в городе.