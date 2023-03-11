ЧВК "Вагнер" продвинулась в Бахмуте и сместила линию фронта, — разведка Британии

Украинские войска удерживают западную часть города, укрываясь в зданиях. Они отражают лобовые атаки россиян с востока, но остаются уязвимыми для окружения с севера и юга.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Бахмуте, захватив значительную часть города. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило 11 марта в свежем отчете разведки о ситуации в Украине на странице в Twitter.

За последние четыре дня "вагнеровцы" захватили большую часть восточных районов Бахмута, сместив линию фронта к реке Бахмутка, которая протекает в центре города. Украинские войска все еще удерживают западную часть и разрушили ключевые мосты через Бахмутку. Отмечается, что река течет с севера на юг по полосе открытой местности шириной от 200 до 800 метров между населенными пунктами.

Карта боевых действий в Бахмуте по данным сервиса Deep State Фото: скриншот

ЧВК "Вагнер" пытаются продолжить наступление на запад, однако защитники могут вести огонь из укреплений, оборудованных в зданиях, останавливая лобовые атаки. Британские разведчики считают, что это сильно затруднит продвижение россиян вглубь Бахмута. В то же время, подразделения ВСУ и их линии снабжения остаются уязвимыми, поскольку российские войска пытаются обойти их с севера и юга.

9 марта полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предположил, что Бахмут может стать последней битвой для ЧВК "Вагнер". Сейчас они теряют много людей и вооружения, которые вскоре могут закончиться. Из-за этого группа находится на грани исчезновения.

Фокус писал, чем так важна оборона Бахмута для Украины и почему ВСУ не выводят войска. На прошлой неделе украинское командование перебросило в город подкрепление, решив удержать его, несмотря на большие потери. По данным западных СМИ, президент Владимир Зеленский выступил за продолжение обороны, тогда как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на отступлении для сохранения личного состава.