Российские войска и "вагнеровцы" продолжают постоянные штурмы Бахмута и городов вокруг. Несмотря на спекуляции в СМИ, украинское командование выступает за продолжение обороны города, чтобы каждый день ослаблять наступательный потенциал врага.

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Всю неделю в западных СМИ менялась информация о том, что происходит в Бахмуте. Часть журналистов и аналитиков писали о выводе войск, другая — о контрнаступлении ВСУ в городе. В итоге военное командование наоборот перебросило на Бахмутское направление подкрепление. Фокус собрал последние новости о боях за Бахмут.

Ситуация в Бахмуте: карта боев за город

После захвата Соледара войсками РФ ситуация с удержанием Бахмута стала сложнее, в последние месяцы войска оккупантов создают "клешни" вокруг города. Это усложняет логистику и оборону города. По данным карты DeepState, Силы обороны имеют коридор около 4 км, который позволяет сохранять связь с населенным пунктом.

Примерная карта контроля Бахмута Фото: deepstatemap.live ВС РФ окружают Бахмут с двух сторон Фото: deepstatemap.live

По данным Института изучения войны, российские оккупанты захватили как минимум половину Бахмута. Однако локальный успех для РФ имеет только символический характер — в особенности, для президента РФ Владимира Путина. А оперативного окружения города, как сообщают в украинском командовании, нет.

Оборона Бахмута: выведет ли Украина войска

В начале недели в западных СМИ активно писали о том, что между верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным якобы есть разногласия по поводу того, что делать с Бахмутом. Заявляется, что Залужный требует вывода войск, чтобы сохранить жизнь личного состава, но Зеленский выступает за продолжение обороны.

4 марта войска РФ подорвали мост, который был важным звеном в снабжении Сил обороны в Бахмуте. Он был последним магистральным путем из Бахмута в Часов Яр. Из-за этого спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ перестраивают оборону населенного пункта.

Подрыв моста в Бахмуте: видео

6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский выступили за продолжение обороны Бахмута.

Позднее журналисты писали, что если Украина выведет войска из Бахмута, то это существенно ничего не изменит. Такое же допущение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта.

"Мы видим, что Россия перебрасывает все больше войск, все больше сил. И то, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может пасть в ближайшие дни", — заявил Столтенберг на заседании министров обороны ЕС в Стокгольме.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в Бахмуте Фото: Скриншот

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в течение недели несколько раз посетил командование бойцов под Бахмутом, чтобы на местах решать текущие вопросы обороны, а также наградить бойцов за мужество и отвагу.

Стоит отметить, что ситуация в Бахмуте динамически меняется, поэтому информация актуальна на 10 марта 2023 года. Украинское командование рассматривает все варианты действий, включая вывод войск из Бахмута.

Бои за Бахмут: в чем важность обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что если Украина выведет войска из Бахмута, то российские войска получат прямую дорогу на Краматорск, а далее и Славянск.

"Мы понимаем, что после Бахмута российские войска смогут пройти дальше и получат открытую дорогу для захвата ключевых городов на востоке Украины. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в Донецком направлении", — сказал украинский лидер.

9 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что каждый день обороны Бахмута позволяет уничтожать российский наступательный потенциал, а также готовить резервы для контрнаступления ВСУ.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды "Вагнера", — заявил Сырский.

Ситуация в Бахмуте тяжелая, однако украинская армия держит ее под контролем.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон считает, что Бахмут может стать последней битвой для ЧВК "Вагнер". Они несут огромные потери для штурма украинских позиций в населенном пункте, а их запасы оружия, вероятно подходят к концу.

Бахмут может стать последней битвой для ЧВК "Вагнер". Фото: Sky News

В издании The New York Times отмечают, что боевые действия в Бахмуте заняли центральное место в борьбе за власть между российским Минобороны и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний неоднократно обвинял военное руководство РФ в некомпетентности и жаловался на дефицит боеприпасов.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Россия бросает на штурм Бахмута плохо подготовленные войска.

"Что я действительно вижу ежедневно, так это то, что русские продолжают вводить много плохо обученных и плохо оснащенных войск, и эти войска очень быстро встречают свою кончину", — заявил Остин.

Последние новости боев за Бахмут

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 10 марта указывается, что оккупанты не прекращают штурмовых действий в Бахмуте. Украинские защитники отбили атаки в районах:

Зализнянского;

Орехово-Васильевки;

Дубово-Васильевки;

Бахмута;

Ивановского.

В ISW отмечают, что наступление "вагнеровцев" в Бахмуте имеет частичный успех. Вероятно, им удалось продвинуться на северо-запад от Бахмута и темп наступательных операций наращивается именно в этом районе. "Вагнеровцам" удалось захватить Дубово-Васильевку, они приложили фото, которое удалось геолоцировать. Сосредоточение атак на севере может говорить о том, что РФ готовит плацдарм для дальнейших наступательных операций вокруг Хромового.

"Вагнеровцы" в Дубово-Васильевке

Вместе с тем аналитики отмечают, что в восточной части Бахмута, вероятно, наступила тактическая пауза. С момента захвата российскими войсками 7 марта территории на восток от речки Бахмутки информации о наступлении с этой стороны не поступало. Есть вероятность, что "вагнеровцы" теряют свой наступательный потенциал и не готовы к форсированию реки.

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