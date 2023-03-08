Генсек НАТО не исключил возможное оставление Бахмута бойцами ВСУ в ближайшие дни

Оккупационные войска под Бахмутом, отметил Йенс Столтенберг, несут большие потери, однако российское командование продолжает бросать в бой резервы.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что Бахмут в ближайшие дни может попасть в руки российских оккупантов. По его словам несмотря на потери россиян, вероятность падения города остается, так как противник бросает новые подразделения в бой. Об этом сообщает издание The Guardian.

Выступая на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме генсек Альянса отметил, что город на востоке Украины в последние месяцы стал ареной ожесточенных боев. Российские войска не оставляют попыток взять под контроль Бахмут, бросая новые подразделения в бой.

"Мы видим, что Россия перебрасывает все больше войск, все больше сил. И то, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может пасть в ближайшие дни", — заявил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что сложившаяся ситуация вокруг Бахмута не обязательно свидетельствует о поворотном моменте в российско-украинской войне.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", — добавил он.

Британские обозреватели в свою очередь отметили, что ожесточенные бои вокруг Бахмута стали самыми продолжительными и кровопролитными в ходе более чем годичного вторжения России. Они опустошили огромные территории Украины и привели к тому, что миллионов людей вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый 6 марта рассказал, что оккупационные войска РФ продолжают попытки окружить украинских военных в городе Бахмут. Он отметил, что противник пытается взять Бахмут с помощью уголовников и военных преступников из ЧВК "Вагнер", но почти все они были уничтожены Силами обороны.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, российским силам, скорее всего, не хватает механизированных сил для наступления на Бахмут. А тактические штурмовые отряды не могут добиться успехов, поскольку предназначены для лобовых атак, а не для маневренных операций.