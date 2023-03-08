Генеральний секретар НАТО не виключив можливе залишення Бахмута бійцями ЗСУ найближчими днями

Окупаційні війська під Бахмутом, зазначив Єнс Столтенберг, зазнають великих втрат, проте російське командування продовжує кидати в бій резерви.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що Бахмут найближчими днями може потрапити до рук російських окупантів. За його словами, незважаючи на втрати росіян, ймовірність падіння міста залишається, оскільки противник кидає нові підрозділи в бій. Про це повідомляє видання The Guardian.

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі, генеральний секретар Альянсу зазначив, що місто на сході України в останні місяці стало ареною запеклих боїв. Російські війська не залишають спроб взяти під контроль Бахмут, кидаючи нові підрозділи у бій.

"Ми бачимо, що Росія перекидає все більше військ, все більше сил. І те, чого Росії не вистачає, вона намагається компенсувати кількістю. Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти найближчими днями", — заявив Столтенберг.

При цьому генеральний секретар підкреслив, що ситуація, яка склалася навколо Бахмута, не обов'язково свідчить про поворотний момент у російсько-українській війні.

"Це лише наголошує, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", — додав він.

Британські оглядачі, зі свого боку, зазначили, що запеклі бої навколо Бахмута стали найтривалішими і кровопролитними під час більш ніж річного вторгнення Росії. Вони спустошили величезні території України та призвели до того, що мільйони людей змушені були залишити свої будинки.

Нагадаємо, речник східного угруповання військ Сергій Череватий 6 березня розповів, що окупаційні війська РФ продовжують спроби оточити українських військових у місті Бахмут. Він зазначив, що противник намагається взяти Бахмут за допомогою карних злочинців і військових злочинців з ПВК "Вагнер", але майже всі вони були знищені Силами оборони.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, російським силам, імовірніше, не вистачає механізованих сил для наступу на Бахмут. А тактичні штурмові загони не можуть досягти успіхів, оскільки призначені для лобових атак, а не для маневрених операцій.