"Зібрали найкращих із найгірших": у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті (відео)

Росіяни, як зазначають у командуванні, змушені використовувати карних злочинців у спробі взяти місто, оскільки просто не розраховували втратити стільки кадрових військових у війні з Україною.

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Окупаційні війська Російської Федерації продовжують спроби оточити українських військових у місті Бахмут Донецької області, проте їхні зусилля наразі не мали успіху. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий 6 березня в ефірі "Радіо Свобода".

За словами спікера командування, росіяни змушені використовувати найманців ПВК "Вагнер" для того, щоб здобути хоч якусь стратегічну перемогу на цьому напрямку.

"Щоб зрозуміти логіку російських сил, треба повернутися на рік тому і зрозуміти, що зараз вони діють не проактивно, а реактивно. Тобто коли зламався їхній головний стратегічний задум про захоплення України за кілька днів чи тижнів, вони були змушені діяти в обставинах, які вони зовсім не планували, використовуючи сили та засоби, які не планували використати. Більшу частину цієї війни саме українські командування та збройні сили диктують логіку цих бойових дій", — розповів Чреватий.

Спікер зазначив, що ПВК "Вагнер" намагається взяти Бахмут за допомогою карних злочинців та воєнних злочинців, проте майже всіх їх знищили Сили оборони України.

"Вони зараз зібрали, скажімо так, найкращих із найгірших. Максимально все закінчилося у того "вагнера", який набирав професійних спецназівців. Це їх останній кидок, яким вони намагаються здобути хоча б якусь локальну перемогу. Тому що впродовж цього року колись вони не здобули жодної стратегічної перемоги, і, найголовніше, їм не вдалося зламати нашу оборону та внести хаос у наші бойові порядки, не вдалося оточити наші війська та взяти у хвалені "котли", про які вони говорили", — розповів Череватий.

У командуванні наголошують, що утримання Бахмута потрібне не лише для виснаження російських військ, а й для підготовки наступу Збройних сил України тими резервами особового складу, які проходять навчання у союзних країнах.

"Тому там йде боротьба, сточується бойовий потенціал усіх цих російських збройних формувань. Воїни здійснюють героїчний подвиг, масово знищуючи ворога, вони готують плацдарм для своїх побратимів, які проходять навчання, зокрема за кордоном. Вони освоюють новітню техніку, танки нового покоління типу Challenger, Leopard чи Abrams, бойові машини Bradley, Marder, артилерійські, ракетні системи для того, щоб викинути ворога з часом з нашої землі", — резюмував Череватий.

Оборона Бахмута — останні новини

7 березня речник Держдепу США Нед Прайс розповів, що Бахмут потрібен Росії для того, щоб показати хоч якийсь результат на полі бою, тому попереду важкі дні.

Цього ж дня, 7 березня, у Військовій розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що українські сили оборони Бахмута і російські війська продовжують зазнавати втрат. За минулі вихідні бійці ЗСУ, ймовірно, стабілізували оборонний периметр після наступу росіян у північній частині міста.

Аналітики ISW вважають, що в битві за Бахмут ПВК "Вагнер" може втратити кращі сили, позбавивши Росію деяких з найефективніших і найважчих для заміни ударних військ.

Раніше, 6 березня, Сергій Череватий розповів, що Сили оборони в Бахмуті виконують два поставлені завдання: не дати противнику системно прорвати оборону і завдати максимальних збитків ворогові.