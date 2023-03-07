"Попереду важкі дні": РФ хоче захопити Бахмут заради якогось результату, — Держдеп США

За словами спікера відомства Неда Прайса, єдина причина, через яку Бахмут, який має мале стратегічне значення, фігурує в новинах, полягає в тому, що росіянам більше немає на що вказувати.

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Бахмут потрібен Росії для того, щоб показати хоч якийсь результат на полі бою, тож попереду важкі дні. Про це на брифінгу 6 березня повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, від початку великої війни РФ проти України було зрозуміло, вона закінчиться стратегічним провалом для росіян, оскільки Путін не зміг досягти своєї мети — окупувати країну, підкорити український народ, стерти його ідентичність і повалити владу.

Він зазначив, що попереду чекають важкі дні, оскільки бойові дії продовжать вирувати на сході та півдні України.

"Обидві сторони досягли додаткових успіхів, ми очікуємо, що ця динаміка збережеться. Єдина причина, через яку таке місто, як Бахмут, що має мале стратегічне значення, фігурує в новинах, полягає в тому, що росіянам більше не було на що вказувати", — сказав Прайс.

Дипломат заявив, що Україна показала свою здатність не лише оборонятися, а й повертати захоплені РФ території, а тому такий перебіг війни продовжиться.

У свіжому зведенні британської розвідки за 7 березня йдеться про те, що за минулі вихідні бійці ЗСУ, ймовірно, стабілізували оборонний периметр після наступу росіян у північній частині міста.

Раніше Фокус повідомляв, що "ворог формує резерви", а в Раді попередили про загрозу із Запорізького напрямку. Нардеп і полковник СБУ Роман Костенко назвав Запорізький та Донецький двома стратегічними напрямками як для російських, так і українських військ. У планах командування ЗС РФ не тільки оборона на півдні, а й наступ.

В ОП назвали дві основні цілі оборони Бахмута. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що навіть в разі відступу українських сил на більш зміцнені позиції оборона Бахмута вважатиметься "великим стратегічним успіхом".

Західні експерти, зі свого боку, назвали причини, чому плани Путіна на зиму провалилися. Майор армії США у відставці Джон Спенсер вказав на "переваги місцевості": зима в Україні виявилася несподівано теплою для росіян.