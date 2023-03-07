"Впереди трудные дни": РФ хочет захватить Бахмут ради какого-нибудь результата, — Госдеп США

По словам спикера ведомства Неда Прайса, единственная причина, по которой Бахмут, имеющий малое стратегическое значение, фигурирует в новостях, заключается в том, что россиянам больше не на что указывать.

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Бахмут нужен России для того, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя, поэтому впереди трудные дни. Об этом на брифинге 6 марта сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, с самого начала большой войны РФ против Украины было ясно, она закончится стратегическим провалом для россиян, так как Путин не смог добиться своих целей — оккупировать страну, подчинить украинский народ, стереть его идентичность и свергнуть власть.

Он отметил, что впереди предстоят трудные дни, так как боевые действия продолжат бушевать на востоке и юге Украины.

"Обе стороны добились дополнительных успехов, мы ожидаем, что эта динамика сохранится. Единственная причина, по которой такой город, как Бахмут, который имеет малое стратегическое значение, фигурирует в новостях, заключается в том, что россиянам больше не на что было указывать", — сказал Прайс.

Дипломат заявил, что Украина показала свою способность не только обороняться, но и возвращать захваченные РФ территории, а поэтому подобный ход войны продолжится.

В свежей сводке британской разведки за 7 марта говорится, что за минувшие выходные бойцы ВСУ, вероятно, стабилизировали оборонительный периметр после наступления россиян в северной части города.

Ранее Фокус сообщал, что "враг формирует резервы", а в Раде предупредили об угрозе с Запорожского направления. Нардеп и полковник СБУ Роман Костенко назвал Запорожское и Донецкое двумя стратегическими направлениями как для российских, так и украинских войск. В планах командования ВС РФ не только оборона на юге, но и наступление.

В ОП назвали две основные цели обороны Бахмута. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что даже при отступлении украинских сил на более укрепленные позиции, оборона Бахмута будет считаться "большим стратегическим успехом".

Западные эксперты, в свою очередь, назвали причины, почему планы Путина на зиму провалились. Майор армии США в отставке Джон Спенсер указал на "преимущества местности": зима в Украине оказалась неожиданно теплой для россиян.