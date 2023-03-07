"Собрали лучших из худших": в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте (видео)

Россияне, как отмечают в командовании, вынуждены использовать уголовников в попытке взять город, так как попросту не рассчитывали потерять столько кадровых военных в войне с Украиной.

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Оккупационные войска Российской Федерации продолжают попытки окружить украинских военных в городе Бахмут Донецкой области, однако их усилия пока не увенчались успехом. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый 6 марта в эфире "Радио Свобода".

По словам спикера командования, россияне вынуждены использовать наемников ЧВК "Вагнер" для того, чтобы одержать хоть какую-то стратегическую победу на этом направлении.

"Чтобы понять логику российских сил, нужно вернуться на год назад и понять, что сейчас они действуют не проактивно, а реактивно. То есть когда сломалась их главная стратегическая задумка о захвате Украины за несколько дней или недель, они были вынуждены действовать в обстоятельствах, которые они совсем не планировали, используя силы и средства, которые не планировали использовать. Большую часть этой войны именно украинские командование и вооруженные силы диктуют логику этих боевых действий", — рассказал Чреватый.

Спикер отметил, что ЧВК "Вагнер" пытается взять Бахмут с помощью уголовников и военных преступников, однако почти всех их уничтожили Силы обороны Украины.

"Они сейчас собрали, скажем так, лучших из худших. Максимально все закончилось у того "вагнера", который набирал профессиональных спецназовцев. Это их последний бросок, которым они пытаются добыть хотя бы какую-то локальную победу. Потому что на протяжении этого года когда они не одержали ни одной стратегической победы, и, самое главное, им не удалось сломать нашу оборону и внести хаос в наши боевые порядки, не удалось окружить наши войска и взять в хваленые "котлы", про которые они говорили", — рассказал Череватый.

В командовании отмечают, что удержание Бахмута нужно не только для истощения российских войск, но и для подготовки наступления Вооруженных сил Украины теми резервами личного состава, которые проходят обучения в союзных странах.

"Поэтому там идет борьба, стачивается боевой потенциал всех этих российских вооруженных формирований. Воины совершают героический подвиг, массово уничтожая врага, они готовят плацдарм для своих побратимов, которые проходят обучение, в том числе за границей. Они осваивают новейшую технику, танки нового поколения типа Challenger, Leopard или Abrams, боевые машины Bradley, Marder, артиллерийские, ракетные системы для того, чтобы выкинуть врага со временем с нашей земли", — резюмировал Череватый.

Оборона Бахмута — последние новости

7 марта спикер Госдепа США Нед Прайс рассказал, что Бахмут нужен России для того, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя, поэтому впереди трудные дни.

В этот же день, 7 марта, в Военной разведке Минобороны Великобритани сообщили, что украинские силы обороны Бахмута, и российские войска продолжают нести потери. За минувшие выходные бойцы ВСУ, вероятно, стабилизировали оборонительный периметр после наступления россиян в северной части города.

Аналитики ISW полагают, что в битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" может потерять лучшие силы, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и тяжелых для замены ударных войск.

Ранее, 6 марта, Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны в Бахмуте выполняют две поставленные задачи: не дать противнику системно прорвать оборону и нанести максимальный урон врагу.