ЧВК "Вагнер" в Бахмуте рискует остаться без бойцов, лишив РФ ударных войск, — ISW

"Повар Путина" Евгений Пригожин, по мнению аналитиков, опасается, что Минобороны РФ ведет битву за прифронтовый город до последнего "вагнеровца".

Related video

В битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" может потерять лучшие силы, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и тяжелых для замены ударных войск. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 марта.

"Атаки "Вагнера" уже однажды заставили Минобороны РФ привлечь к бою часть своих элитных воздушно-десантных войск. Вполне возможно, что перед взятием города ВС РФ вынуждены будут выбирать между отказом от усилий или бросанием в бой большего количества высококачественных войск. Возможность нанести вред и истощить элитные элементы группы "Вагнера" вместе с другими элитными подразделениями, в условиях оборонной войны в черте города, будет существенно способствовать в пользу Украины", — говорится в отчете.

Руководитель ЧВК "Вагнер" опасается, что его силы тратятся именно таким способом. 5 и 6 марта Пригожин сделал ряд заявлений, свидетельствующих о том, что он опасается, что Министерство обороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца ЧВК.

Позже Пригожин опубликовал ответ на встречу Зеленского-Залужного-Сырского 6 марта и заявил, что Украина сформировала ряд наступательных группировок в Донецкой области для "разблокирования" блокады Бахмута Вагнером и что требует боеприпасы и подкрепления для "Вагнера". Пригожин утверждал, что если "вагнеровцам" не поступят необходимые боеприпасы и подкрепления – блокаду Бахмута ВСУ прорвут.

"Серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил "Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя", — утверждают аналитики Института.

План ВС РФ в Бахмуте Донецкой области — истощить ВСУ сработал. "Вагнеровцам" удалось продвинуться в центр города с востока и севера, поскольку ВСУ отступили к западу от реки Бахмутка и борются за контроль над двумя маршрутами поставки в Бахмут.

5 марта глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 марта рассказал, что "после Бахмута" компания будет "перезагружаться" и должна превратиться из просто ЧВК и "лучшей в мире армии" в "армию с идеологией".