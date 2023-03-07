ПВК "Вагнер" у Бахмуті ризикує залишитися без бійців, позбавивши РФ ударних військ, — ISW

"Повар Путіна" Євген Пригожин, на думку аналітиків, побоюється, що Міноборони РФ веде битву за прифронтове місто до останнього "вагнерівця".

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У битві за Бахмут ПВК "Вагнер" може втратити найкращі сили, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 березня.

"Атаки "Вагнера" вже одного разу змусили Міноборони РФ залучити до бою частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Цілком можливо, що перед взяттям міста ЗС РФ змушені будуть обирати між відмовою від зусиль або киданням у бій більшої кількості високоякісних військ. Можливість завдати шкоди і виснажити елітні елементи групи "Вагнера" разом з іншими елітними підрозділами, в умовах оборонної війни в межах міста, суттєво сприятиме на користь України", — йдеться в звіті.

Очільник ПВК "Вагнер" побоюється, що його сили витрачаються саме на такий спосіб. 5 і 6 березня Пригожин зробив низку заяв, які свідчать про те, що він побоюється, що Міністерство оборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця ПВК.

Пізніше Пригожин опублікував відповідь на зустріч Зеленського-Залужного-Сирського 6 березня і заявив, що Україна сформувала низку наступальних угруповань у Донецькій області для "розблокування" блокади Бахмута Вагнером і що він вимагає боєприпаси та підкріплення для "Вагнера". Пригожин стверджував, що якщо "вагнерівцям" не надійдуть необхідні боєприпаси та підкріплення — блокаду Бахмута ЗСУ прорвуть.

"Серйозна деградація або знищення елітних бойових сил "Вагнера" матиме позитивні наслідки за межами поля бою", — стверджують аналітики Інституту.

План ЗС РФ у Бахмуті на Донеччині — виснажити ЗСУ спрацював."Вагнерівцям" вдалося просунутися до центру міста зі сходу та півночі, оскільки ЗСУ відступили на захід від річки Бахмутка та борються за контроль над двома маршрутами постачання до Бахмута.

5 березня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 березня розповів, що "після Бахмута" компанія "перезавантажуватиметься", і має перетворитися з просто ПВК та "найкращої у світі армії" на "армію з ідеологією".