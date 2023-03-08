Російським військам не вистачає сил для наступу на Бахмут та прориву позицій ЗСУ, — ISW

Аналітики припускають, що українські військові значно зміцнили позиції на захід від Бахмута, а тому повне оточення міста є малоймовірним.

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Російським силам, найімовірніше, не вистачає механізованих сил для наступу на Бахмут. Понад те, тактичні штурмові загони, які РФ використовувала раніше, мабуть, що неспроможні вести маневрену війну. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 7 березня сказано, що російські війська можуть досягти обмежених тактичних успіхів за допомогою лобових атак піхотою. Принаймні це показали останні наступи у міських районах Бахмута.

Аналітики припустили, що РФ недостатньо механізованих сил для штурму українських позицій на захід від Бахмута. Тому оточення малоймовірне.

"Російські війська все більше покладаються на "штурмові загони", оптимізовані для лобових атак на укріплені райони, а не для маневрової війни", — йдеться у звіті.

За словами експертів, ці штурмові загони підтримуються артилерією та танками, які не виїжджають із тилу. Командування російських сил також використовуватиме такі загони в операціях за межами міських районів.

Експерти припускають, що така тактика обмежує здатність російських сил наступати. Так, навіть якщо Бахмут окупують, це буде лише тактичною перемогою росіян після 10 місяців штурму.

Раніше Зеленський пояснив CNN причини утримання Бахмута. За словами президента, автомобільні зв'язки міськими вузлами Краматорська та Слов'янська ставлять ці міста у чергу під приціл окупантів, якщо Росії вдасться взяти під контроль Бахмут.

Експерти розповіли, коли війна в Україні перейде у більш активну фазу. За словами Джона Спенсера, слід очікувати посилення військових дій під час потепління. Так, тепла погода створює більш сприятливі умови наступу. Вільям Ріно також заявив, що найважливішим чинником у цій війні стане воля до перемоги. На його думку, у росіян її недостатньо, оскільки вони не знають, за що борються.