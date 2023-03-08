"Бойовий сезон": експерти розповіли, коли війна в Україні перейде у більш активну фазу

За словами Джона Спенсера, слід очікувати посилення військових дій під час потепління. Так, тепла погода створює більш сприятливі умови наступу.

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Майор армії США у відставці та голова відділу вивчення бойових дій у міських умовах Медісонського політичного форуму Джон Спенсер заявив, що влітку війна в Україні перейде у більш активну фазу. Про це пише видання Newsweek.

За словами експерта, зараз російські війська зіткнулися з великими проблемами через бездоріжжя. У них немає можливості наступати ґрунтом, а тому доводиться переміщатися асфальтованими дорогами. Це робить їх легкою метою.

"Я думаю, що в міру того, як бездоріжжя стає все більш явним, маршрути, якими росіяни можуть рухатися — як для пересування, так і для поповнення запасів — стають все більш обмеженими", — сказав він.

За його словами, сильний холод, на який так сподівався президент РФ Володимир Путін, не такий небезпечний як бездоріжжя. Тому слід очікувати посилення військових дій під час потепління.

"Літній бойовий сезон. Все збільшується", — сказав він.

Спенсер зазначив, що тепла погода також робить сприятливішими умови для роботи авіації, оскільки покращується видимість.

Професор політології Північно-Західного університету Вільям Ріно також заявив, що найважливішим чинником у цій війні стане воля до перемоги. На його думку, у росіян її недостатньо, оскільки вони не знають, за що борються.

"Українці ведуть криваву наземну війну з противником, у якого набагато більше кількісних можливостей, але менше мотивації та більше оперативних недоліків", — сказав він.

Раніше Зеленський пояснив CNN причини утримання Бахмута. За словами президента, автомобільні зв'язки міськими вузлами Краматорська та Слов'янська ставлять ці міста у чергу під приціл окупантів, якщо Росії вдасться взяти під контроль Бахмут.

Польща взяла зобов'язання ремонтувати техніку для ЗСУ. За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, Польща вже зараз веде переговори з урядом Німеччини, щоб погодити постачання необхідних запчастин для ремонту танків, які використовуватимуть українські військові.