"Боевой сезон": эксперты рассказали, когда война в Украине перейдет в более активную фазу

По словам Джона Спенсера, нужно ожидать усиления военных действий во время потепления. Так, теплая погода создает более благоприятные условия для наступления.

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Майор армии США в отставке и председатель отдела изучения боевых действий в городских условиях Мэдисонского политического форума Джон Спенсер заявил, что летом война в Украине перейдет в более активную фазу. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам эксперта, сейчас российские войска столкнулись с большими проблемами из-за распутицы. У них нет возможности наступать по грунту, а потому приходится перемещаться по асфальтированным дорогам. Это делает их легкой мишенью.

"Я думаю, что по мере того, как распутица становится все более явной, маршруты, по которым россияне могут двигаться — как для передвижения, так и для пополнения запасов — становятся все более ограниченными", — сказал он.

По его словам, сильный холод, на который так надеялся президент РФ Владимир Путин, не так опасен как распутица. Поэтому нужно ожидать усиления военных действий во время потепления.

"Летний боевой сезон. Все увеличивается", — сказал он.

Спенсер отметил, что теплая погода также делает более благоприятными условия для работы авиации, поскольку улучшается видимость.

Профессор политологии Северо-Западного университета Уильям Рино также заявил, что самым важным фактором в этой войне станет воле к победе. По его мнению, у россиян ее недостаточно, так как они не знают, за что сражаются.

"Украинцы ведут кровавую наземную войну с противником, у которого гораздо больше количественных возможностей, но меньше мотивации и больше оперативных недостатков", — сказал он.

Ранее Зеленский объяснил CNN причины удержания Бахмута. По словам президента, автомобильные связи городскими узлами Краматорска и Славянска ставят эти города в очередь под прицел оккупантов, если России удастся взять под контроль Бахмут.

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