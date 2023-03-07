Готовы запустить сервисный центр: Польша взяла обязательство ремонтировать технику для ВСУ

По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, Польша уже сейчас ведет переговоры с правительством Германии, чтоб согласовать поставку необходимых запчастей для ремонта танков, которые будут использовать украинские военные.

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Польша заявила о готовности ремонтировать западную военную технику, которую поставляют ВСУ. Об этом сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает британский телеканал Sky News.

По словам министра обороны, его страна готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков. В том числе, и Leopard-1.

"Это проблема (проблема обслуживания военной техники, — ред.), с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая промышленность", — сказал Блащак.

Он также выразил надежду, что его коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину.

Хаб по ремонту военной техники в Польше: что известно об этом проекте

Впервые о создании военного хаба на территории Польши заявил премьер-министр старны Матеуш Моравецкий 9 сентября 2022 года на совместном с президентами Украины Владимиром Зеленским и Латвии Эгилсом Левитсом брифинге в Киеве.

"Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут ремонтировать военную технику, на этом будут зарабатывать. Также будем проводить в нем военные учения", — сказал глава правительства Польши.

Моравецкий добавил, что к реализации проекта привлекут немецких и нидерландских партнеров.

18 ноября 2022 года стало известно, что Украина будет производить вооружение совместно с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах", — говорилось в заявлении концерна.

По информации "Укроборонпрома", подписанное между странами-союзницами соглашение предусматривало:

1) производство военной техники;

2) увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;

3) развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;

4) сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Напомним, 24 февраля в годовщину российского вторжения, Варшава в рамках военной поддержки передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2. О поставках техники сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

Фокус также писал о том, что на этой неделе (с 7 по12 марта) в Украину отправят еще 10 танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Варшаве перед вылетом в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны Европейского Союза.