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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина и Польша создадут общий военный хаб: какие задачи он решит

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Фото: military-arms | Хаб предусматривает ремонт военной техники

Хаб построят на территории Польши, к проекту присоединятся партнеры из Германии и Нидерландов. Матеуш Моравецкий вместе с союзниками призвал Еврокомиссию выделить Украине 9 млрд евро помощи.

Украина и Польша договорились построить хаб для ремонта военной техники и обучения украинских военных с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Латвии Эгилсом Левитсом.

Все участники, по словам польского премьера, будут зарабатывать на хабе так, чтобы это сотрудничество было целесообразно.

Канцелярия Моравецкого уточнила, что хаб построят в Польше вместе с немецкими и голландскими партнерами. Помощь Украине поставками оружия и финансовые гранты, по мнению премьера, эффективны и приведут к победе над Россией.

Польша вместе с союзниками настоятельно призвала Еврокомиссию передать обещанную Украине помощь на 9 млрд евро, сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что в ходе встречи обсуждали участии компаний из Польши в восстановлении Украины.

Отдельно Моравецкий отметил продвижение Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Глава правительства пожелал, чтобы этот успех был первой ласточкой окончательной победы Украины над РФ.

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Польский премьер отметил продвижение Вооруженных сил Украины в Харьковской области
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

"Из этой ужасной войны, из этой героической обороны должна родиться новая Европа", – убежден Матеуш Моравецкий.

Напомним, что Моравецкий критиковал Германию за промедление в поставках вооружения Украине. Если бы так действовал Евросоюз в целом, Россия уже бы захватила всю Украину, сказал он.

Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября запретят россиянам въезд с любыми шенгенскими визами. Тех, кто приезжает к родственникам или по другим гуманитарным причинам, запрет не коснется.

В июне Моравецкий говорил о готовности 40 млн поляков защищать страну с оружием в руках в случае военного вторжения РФ. В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал полякам нападением. РФ, по его расчетам, может напасть на Польшу якобы за 6 секунд.