"Вас не приветствуют": страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян с шенгеном

Ограничения начнут действовать с 19 сентября и будут осуществляться независимо от того, какими государствами была выдана шенгенская виза.

Эстония, Литва, Латвия и Польша введут запрет на въезд в страны для российских граждан с любыми шенгенскими визами. Ограничения начнут действовать через 10 дней — с 19 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на брифинге.

По его словам, запрет на въезд через границы стран Балтии и Польши будет осуществляться независимо от того, каким государствами была выдана шенгенская виза.

"В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", — сказал он.

Урмас Рейнсалу призвал российских граждан не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами, потому что их в стране не приветствуют.

Глава МИД страны отметил, что запрет на въезд не будет распространиться на тех россиян, которые приехали к родственникам или по другим гуманитарным причинам. Ограничения касаются граждан России, которые едут с туристической целью.

Напомним, 7 сентября в МИД Латвии рассказали, что страны Балтии договорились ограничить въезд россиян с шенгенскими визами. Как сообщил Эдгар Ринкевич, российские граждане не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию через сухопутные границы с РФ и Беларусью.

Кроме того, с 12 сентября российским гражданам станет сложнее получать шенгенские визы. Еврокомиссия утвердила предложения по ограничению визового режима с РФ. Теперь гражданам России придется ждать визы дольше и платить за них больше.