"Вас не вітають": країни Балтії та Польща вводять заборону на в'їзд росіян із шенгеном

Обмеження почнуть діяти з 19 вересня та здійснюватимуться незалежно від того, які держави видали шенгенську візу.

Естонія, Литва, Латвія та Польща запровадять заборону на в'їзд у країни для російських громадян із будь-якими шенгенськими візами. Обмеження почнуть діяти за 10 днів — із 19 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час брифінгу.

За його словами, заборона на в'їзд через кордони країн Балтії та Польщі здійснюватиметься незалежно від того, які держави видали шенгенську візу.

"У ніч на 19 вересня набуде чинності заборона на в'їзд в Естонію для громадян Росії. Це стосується тих росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС. Литва, Латвія та Польща також запровадять заборону цього ж моменту", — сказав він.

Урмас Рейнсалу закликав російських громадян не приїжджати в Естонію з шенгенськими візами, бо їх у країні не вітають.

Глава МЗС країни зазначив, що заборона на в'їзд не поширюватиметься на тих росіян, які приїхали до родичів чи з інших гуманітарних причин. Обмеження стосуються громадян Росії, які їдуть із туристичною метою.

Нагадаємо, 7 вересня в МЗС Латвії розповіли, що країни Балтії домовилися обмежити в'їзд росіян із шенгенськими візами. Як повідомив Едгар Рінкевичс, російські громадяни не зможуть в'їхати в Литву, Латвію та Естонію через сухопутні кордони з РФ і Білоруссю.

Крім того, з 12 вересня російським громадянам буде складніше отримувати шенгенські візи. Єврокомісія затвердила пропозиції щодо обмеження візового режиму з РФ. Тепер громадянам Росії доведеться чекати на візи довше та платити за них більше.