Країни Балтії домовилися обмежити в'їзд росіян із шенгенськими візами, – МЗС Латвії

Як повідомив Едгарс Рінкевичс , російські громадяни не зможуть в'їхати до Литви, Латвії та Естонії через сухопутні кордони з РФ та Білоруссю.

Литва, Латвія та Естонія досягли принципової домовленості про суттєве обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони з РФ та Білоруссю. Про це в себе на Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Домовленість досягнута в межах зустрічі Nordic-Baltic Eight, що проходить у Литві.

Як уточнюється, нові правила стосуватимуться і громадян РФ із шенгенськими візами.

"Рішення прийматимуть національні уряди відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно", — наголосив глава МЗС.

Офіційно про заборону мають оголосити найближчим часом.

Водночас Рінкевичс зазначив, що в нових нормах будуть деякі винятки.

Як пише російське агентство "РИА Новости", винятки із заборони зроблять для водіїв фур, дипломатів та тих, хто в'їжджає до країн Балтії з сімейних та гуманітарних причин.

Нагадаємо, росіянам буде складніше отримувати шенгенські візи вже з 12 вересня. Єврокомісія затвердила пропозиції щодо обмеження візового режиму з РФ. Тепер громадянам Росії доведеться чекати на візи довше і платити за них більше.

Раніше головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель розкритикував ідею заборонити в'їзд на територію ЄС усім громадянам РФ. На його думку, не можна закривати можливість залишити Росію тим, хто цього хоче за обставин, що склалися.