Страны Балтии договорились ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, – МИД Латвии

Как сообщил Эдгар Ринкевич, российские граждане не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию через сухопутные границы с РФ и Беларусью.

Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности о существенном ограничении въезда россиян через сухопутные границы с РФ и Беларусью. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Договоренность была достигнута в рамках проходящей в Литве встречи Nordic-Baltic Eight.

Как уточняется, новые правила будут касаться и граждан РФ с шенгенскими визами.

"Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", – подчеркнул глава МИД.

Официально о запрете должны объявить в ближайшее время.

При этом Ринкевич отметил, что в новых нормах будут некоторые исключения.

Как пишет российские агентство "РИА Новости", исключения из запрета сделают для водителей фур, дипломатов и тех, кто въезжает в страны Балтии по семейным и гуманитарным причинам.

Напомним, россиянам станет сложнее получать шенгенские визы уже с 12 сентября. Еврокомиссия утвердила предложения по ограничению визового режима с РФ. Теперь гражданам России придется ждать визы дольше и платить за них больше.

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал идею запретить въезд на территорию ЕС всем гражданам РФ. По его мнению, нельзя закрывать возможность покинуть Россию тем, кто этого хочет в сложившихся обстоятельствах.