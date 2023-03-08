Российским войскам не хватает сил для наступления на Бахмут и прорыва позиций ВСУ, — ISW

Аналитики предполагают, что украинские военные значительно укрепили позиции к западу от Бахмута, а потому полное окружение города маловероятно.

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Российским силам, скорее всего, не хватает механизированных сил для наступления на Бахмут. Более того, тактические штурмовые отряды, которые РФ использовала ранее, вероятно, не могут вести маневренную войну. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 7 марта сказано, что российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак пехотой. По крайней мере, это показали последние наступления в городских районах Бахмута.

Аналитики предположили, что у РФ недостаточно механизированных сил для штурма украинских позиций к западу от Бахмута. Поэтому окружение маловероятно.

"Российские войска все больше полагаются на "штурмовые отряды", оптимизированные для лобовых атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны", — сказано в отчете.

По словам экспертов, эти штурмовые отряды поддерживаются артиллерией и танками, которые не выезжают из тыла. Командования российских сил также будет использовать такие отряды в операциях за пределами городских районов.

Эксперты предполагают, что такая тактика сильно ограничивает способность российских сил наступать. Так, даже если Бахмут будет оккупирован, это будет лишь тактической победой россиян после 10 месяцев штурма.

Днем ранее, 7 марта, Владимир Зеленский объяснил CNN причины удержания Бахмута. По словам президента, автомобильные связи городскими узлами Краматорска и Славянска ставят эти города в очередь под прицел оккупантов, если России удастся взять под контроль Бахмут.

Отметим, что 7 марта эксперты также рассказали, когда война в Украине перейдет в более активную фазу. По словам Джона Спенсера, нужно ожидать усиления военных действий во время потепления. Так, теплая погода создает более благоприятные условия для наступления. Уильям Рино также заявил, что самым важным фактором в этой войне станет воля к победе. По его мнению, у россиян ее недостаточно, так как они не знают, за что сражаются.