По словам полковника ВВС США в отставке Седрика Лейтона, наемники несут большие потери, а их запасы вооружения, вероятно, уже подходят к концу.

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ЧВК "Вагнер" не хватает новых заключенных для пополнения состава, который бросают на украинские силы и который несет значительные потери в Бахмуте и других районах боестолкновений. Об этом рассказал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, по словам которого Бахмут может оказаться последним полем боя, в котором будут задействованы наемники из российской ЧВК. Об этом сообщает 9 марта CNN.

"Бахмут может оказаться последней битвой "Вагнера". Они теряют много личного состава, много оружия и боеприпасов, как и украинцы. Очень может быть, что уже сейчас их запасы по части военных и оружия подходят к концу", — пояснил военный исследователь.

Полковник Лейтон также прокомментировал сообщения о том, что украинские военные расходуют западные вооружения быстрее, чем союзники из стран НАТО успевают поставить.

""Джавелины" и "Стингеры" — очень эффективное оружие, но когда оно заканчивается, ВСУ становятся такими же, как и россияне, с точки зрения личного состава и вообще возможностей ведения войны", — пояснил Лейтон.

Особенности ПТРК Javelin

ПТРК Javelin — эффективное мобильное средство, и может предоставить преимущество, даже и в отсутствие танков, поскольку могут поражать бронетехнику противника.

Особенности ПЗРК Stinger

ПЗРК Stinger — противоавиационная система, которую практически любой может носить за плечом и уничтожать с ее помощью множество авиатехники.

"Но если у вас их нет, вы теряете преимущество на поле боя", — пояснил Лейтон.

Ранее Фокус сообщал, что 6 марта журнал The Economist писал о том, что ВСУ готовятся перейти в контрнаступление, а Залужный сумел избежать ловушки, которую готовили россияне.

Напомним, что 8 марта в США обвинили в попытке "заработать" на войне в Украине свидетеля по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Сообщается, что подполковник в отставке Александр Виндман предлагал киевскому руководству оборонные контракты через свою компанию Trident International LLC. В проекте было строительство нового центра снабжения и обслуживания военной техники вблизи линии фронта, что упростило и ускорило бы логистику.