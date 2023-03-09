Бахмут може стати останньою битвою для ПВК "Вагнер", — експерт

За словами полковника ВПС США у відставці Седрика Лейтона, найманці зазнають великих втрат, а їх запаси озброєння, ймовірно, вже добігають кінця.

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ПВК "Вагнер" не вистачає нових в'язнів для поповнення складу, який кидають на українські сили та який зазнає значних втрат у Бахмуті та інших районах бойових зіткнень. Про це розповів полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, за словами якого Бахмут може виявитися останнім полем бою, в якому будуть задіяні найманці з російської ПВК. Про це повідомляє 9 березня CNN.

"Бахмут може виявитися останньою битвою "Вагнера". Вони втрачають багато особового складу, багато зброї та боєприпасів, як і українці. Дуже може бути, що вже зараз їхні запаси щодо воєнних та зброї добігають кінця", — пояснив воєнний дослідник.

Полковник Лейтон також прокоментував повідомлення, що українські воєнні витрачають західні озброєння швидше, ніж союзники з країн НАТО встигають поставити.

"Джавеліни" та "Стінгери" — дуже ефективна зброя, але коли вона закінчується, ЗСУ стають такими ж, як і росіяни, з погляду особового складу та взагалі можливостей ведення війни", — пояснив Лейтон.

Особливості ПТРК Javelin

ПТРК Javelin — ефективний мобільний засіб, і може надати перевагу, навіть без танків, оскільки можуть вражати бронетехніку противника.

Особливості ПЗРК Stinger

ПЗРК Stinger – протиавіаційна система, яку практично будь-хто може носити за плечем та знищувати за її допомогою безліч авіатехніки.

"Але якщо у вас їх немає, ви втрачаєте перевагу на полі бою", — пояснив Лейтон.

Раніше Фокус повідомляв, що 6 березня журнал The Economist писав про те, що ЗСУ готуються перейти в контрнаступ, а Залужний зумів уникнути пастки, які готували росіяни.

Нагадаємо, що 8 березня у США звинуватили у спробі "заробити" на війні в Україні свідка у справі про імпічмент експрезидента Дональда Трампа. Повідомляється, що підполковник у відставці Александр Віндман пропонував київському керівництву оборонні контракти через свою компанію Trident International LLC. У проєкті було будівництво нового центру постачання та обслуговування воєнної техніки поблизу лінії фронту, що спростило б і прискорило б логістику.