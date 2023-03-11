ПВК "Вагнер" просунулась у Бахмуті та змістила лінію фронту, — розвідка Британії

Українські війська утримують західну частину міста, сховавшись у будинках. Вони відбивають лобові атаки росіян зі Сходу, але залишаються вразливими для оточення з півночі та півдня.

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Бійці ПВК "Вагнер" просунулися у Бахмуті, захопивши значну частину міста. Про це Міністерство оборони Великобританії повідомило 11 березня у свіжому звіті розвідки про ситуацію в Україні на сторінці у Twitter.

За останні чотири дні "вагнерівці" захопили більшу частину східних районів Бахмута, змістивши лінію фронту до річки Бахмутка, яка протікає у центрі міста. Українські війська все ще утримують західну частину та зруйнували ключові мости через Бахмутку. Зазначається, що річка тече з півночі на південь смугою відкритої місцевості шириною від 200 до 800 метрів між населеними пунктами.

Карта бойових дій у Бахмуті за даними сервісу Deep State Фото: скріншот

ПВК "Вагнер" намагаються продовжити наступ на захід, проте захисники можуть вести вогонь із укріплень, обладнаних у будинках, зупинивши лобові атаки. Британські розвідники вважають, що це дуже ускладнить просування росіян углиб Бахмута. У той же час, підрозділи ЗСУ та їх лінії постачання залишаються вразливими, оскільки російські війська намагаються обійти їх із півночі та півдня.

9 березня полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон припустив, що Бахмут може стати останньою битвою для ПВК "Вагнер". Нині вони втрачають багато людей та озброєння, які незабаром можуть закінчитися. Через це група перебуває на межі зникнення.

Фокус писав, чим така важлива оборона Бахмута для України і чому ЗСУ не виводять війська. Минулого тижня українське командування перекинуло у місто підкріплення, вирішивши утримати його, попри значні втрати. За даними західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський виступив за продовження оборони, тоді як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наполягав на відступі для збереження особового складу.