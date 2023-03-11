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Мир Северный поток — 2: последние новости Авария на газопроводе "Северный поток"

Рядом с "Северными потоками" перед взрывами находился странный танкер, — Business Insider

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Фото: скриншот | Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"

Танкер Minerva Julie семь дней простоял у места взрывов.

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Танкер, плавающий под флагом Греции, с 6 по 12 сентября курсировал над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", незадолго до того, как там произошли взрывы 26 сентября. Об этом пишет Business Insider.

Датский аналитик Оливер Александер считает, что экипаж танкера Minerva Julie мог быть причастен к взрывам. Именно он обратил внимание на странные перемещения танкера незадолго до взрыва, проанализировав данные морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, которые проходили вблизи места трех из четырех ниток трубопровода незадолго до повреждения.

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Танкер Minerva Julie, который подозрительно долго находился у "Северных потоков"
Фото: Jan Verhoog/Marine Traffic

Он заметил, что 600-футовый танкер под греческим флагом, направлялся на восток от Роттердама, когда 6 сентября резко остановился посреди Балтийского моря.

По данным AIS, с 6 по 13 сентября Minerva Julie дрейфовала недалеко от места взрывов. Танкер то останавливался над "Северными потоками", то пересекал территорию площадью примерно 200 квадратных миль над двумя газопроводами в течение семи дней, с 6 по 12 сентября. Оттуда танкер отправился в Таллинн, Эстония, а потом стал на якорь в Санкт-Петербурге, Россия, 18 сентября. Затем, 26 сентября, произошел взрыв на газопроводах.

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Оливер Александер показал, где находился танкер перед взрывами
Фото: Скриншот

О близости Minerva Julie к месту нападения впервые сообщило финское СМИ Verkkouutiset. Это совпадение вызвало волну спекуляций в Интернете среди групп сыщиков-любителей и морских экспертов. В то же время трудно представить, что официальные следователи, которым поручено установить истину о диверсии на "Северном потоке", не захотели узнать больше о танкере, которые провел целую неделю у места, где вскоре произошло то, что СМИ называют "крупным геополитическим преступлением".

Данные, обнаруженные Оливером, не указывают на то, что судно каким-либо образом причастно к разрушению трубопроводов. Это, однако, поднимает вопрос о том, что экипаж мог быть свидетелем.

Представитель Minerva Marine подтвердил местонахождение танкера у места будущих взрывов, однако отметил, что судно остановилось "в ожидании инструкций по следующему рейсу" в соответствии со "стандартной практикой судоходства". В заявлении не говорится, связывались ли с ними следователи, но отмечается, что компания "всегда была и остается в распоряжении всех компетентных государственных органов в отношении любого расследования, действуя всегда законно и прозрачно".

Следователи говорят, что авария Nord Stream была актом саботажа, вызванным, по их оценкам, сотнями фунтов военной взрывчатки, прикрепленной к трубопроводу на глубине около 80 метров. Строительство подводных трубопроводов финансировалось консорциумом компаний из России, Германии, Франции и Нидерландов. Трубопроводы в обход Украины поставляли российский природный газ напрямую в Германию.

И сейчас расследование сосредоточено на некоей арендованной яхте. 50-футовое парусное судно, оснащенное двигателем мощностью 75 лошадиных сил, останавливалась на месте будущих взрывов. Яхту уже нашли, обыскали и нашли на борту следы взрывчатки. Однако, кто был на борту и кто ее арендовал – не сообщается.

Напомним, 26 сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северных потоков" 1 и 2 у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности, в немецких и в американской The New York Times, появились сообщения о том, что к взрыву якобы причастны "проукраинские группы" и даже некий украинский бизнесмен.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отрицает любую причастность Украины к взрывам на газопроводах "Северного потока". Он предполагает, что журналисты пишут такие материалы в интересах бизнес-групп, которые не хотят терять деньги из-за санкций против РФ.